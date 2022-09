Auteur d’un but splendide, Ounas reçoit les éloges en France

Adam Ounas a été le grand artisan de la victoire du LOSC Lille face au FC Toulouse (2-1) hier soir. En étant l’auteur d’un but splendide, il a reçu les éloges de son entraineur et de la presse française.

Quelques heures avant la clôture du dernier mercato estival, Adam Ounas a décidé de revenir en championnat français pour rebondir. C’est au LOSC Lille qu’il a opté. Pour le moment, le jeune attaquant international algériens est entrain de faire des débuts remarquables avec sa nouvelle équipe.

Après avoir effectué son baptême de feu face à Montpellier, où il a fait une entrée réussie en deuxième mi-temps, il a été titularisé face à l’Olympique de Marseille où il a laissé de bonnes impressions. Reconduit parmi le onze de départ hier soir face à Toulouse, il a réussi à débloquer son compteur buts, en inscrivant le but de la victoire par la plus belle des manières, grâce à une sublime reprise de volet.

A l’issue de la rencontre, l’entraineur lillois, Paulo Fonseca n’a pas tari d’éloges sur son joueur. « Il apporte une chose importante à l’équipe et à notre jeu. Son talent individuel, il est imprévisible, très bon techniquement, dans le un contre un ». Dira le technicien portugais. Et d’ajouter : « Seulement, il n’est pas encore à 100% physiquement car il n’a pas beaucoup joué ces derniers mois. Quand il sera mieux dans ce domaine, il pourra nous apporter encore plus ».

Les médias français ont aussi encensé Ounas. On cite, entre autres, « L’Equipe » qui a titré son papier : «Adam Ounas, un but de classe contre Toulouse et un renfort de poids pour Lille ». Ou encore « Maxifoot » : « Lille, Ounas la belle pioche », et « Onze Mondial » : « Une volée magnifique d’Ounas donne la victoire aux Dogues ».

Adam revient sur son superbe but face à Toulouse

Ainsi, il semble que l’ex-napolitain commence à trouver ses marques avec sa nouvelle équipe. A l’issue de ledit match, il a accordé une déclaration aux médias français, où il est revenu sur son superbe but.

« Sur mon but, je vois Benjamin (André) qui ouvre, j’essaye de la mettre en une touche…J’espère que le coach sera content et que je continuerai à marquer beaucoup de buts ». Dira-t-il d’emblée.

Le joueur a également livré ses impressions à propos de la victoire décrochée à Toulouse. « Le plus important, c’étaient les trois points avant la trêve. J’espère qu’on va continuer pour se rapprocher des équipes de tête. On va de l’avant ».