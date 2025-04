Auteur d’un arbitrage scandaleux lors du match OA – MCA : Ghorbal lourdement sanctionné

Mustapha Ghorbal a été l’auteur d’un arbitrage scandaleux lors du match Olympique Akbou-MC Alger. Cela n’est pas passé inapperçu de la Commission d’arbitrage qui a décidé de sanctionner l’arbitre international algérien.

L’Olympique Akbou a accueilli hier après-midi le MC Alger au stade l’Unité Maghrébine de Béjaia, dans le cadre de la mise à jour de la 21e journée de la Ligue 1. Il s’est imposé par la plus petite des marges. C’est Mustapha Ghorbal qui a été désigné pour officier ce match. Hélas, il a été l’auteur d’un arbitrage scandaleux.

Dans un communiqué officiel, la direction du Mouloudia accuse l’arbitre international d’avoir directement influencé le résultat du match. En effet, elle pointe particulièrement du doigt les « erreurs catastrophiques » commises par Ghorbal et ses assistants. Et pourtant, il s’agit d’un arbitre international qui jouit d’une bonne réputation et qui a été récemment retenu pour la Coupe du Monde des clubs.

La direction du Doyen souligne l’incohérence entre sa réputation d’arbitre international et sa prestation jugée décevante lors de cette rencontre. Elle a également annoncé l’envoi d’un rapport détaillé à la Commission fédérale d’arbitrage, une demande de sanctions contre les arbitres fautifs et une protestation concernant l’absence récurrente de la technologie VAR lors des matchs à l’extérieur.

Ghorbal sanctionné jusqu’à la fin de la saison en cours

Visiblement, l’arbitrage scandaleux de Mustapha Ghorbal n’est pas passé inaperçu de la Commission fédérale d’arbitrage. Selon nos confrères d’El-Khabar, la CFA a suspendu l’arbitre international jusqu’à la fin de la saison en cours.

Ainsi, il n’officiera aucun match avant la fin de la saison footballistique 2024/2025 en Algérie. Du coup, il ne fera pas partie des arbitres nominés pour officier la finale de la Coupe d’Algérie, qui opposera l’USM Alger au CR Bélouizdad, et dont la date rester à déterminer.

Coupe du Monde des clubs FIFA 2025 : Ghorbal, Gourari et Zerhouni retenus

La Commission d’arbitrage de la FIFA a sélectionné trois arbitres algériens pour officier lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025, prévue aux États-Unis du 14 juin au 13 juillet 2025. Il s’agit de Mustapha Ghorbal (arbitre principal), Mokrane Gourari et Abbes Akram Zerhouni (arbitres assistants).

Il faut savoir que les arbitres de la Coupe du monde des clubs seront équipés de caméras corporelles et appliqueront une nouvelle règle pour lutter contre le gain de temps des gardiens, comme annoncé par l’instance du football mondial.