Australie : le célèbre chef algérien Pierre Khodja révèle pourquoi il a changé son prénom

Il est connu pour sa cuisine à la fois généreuse et raffinée, il est à la tête de plusieurs restaurants en Australie, le chef algérien pierre Khodja garde toujours les marqueurs de la cuisine traditionnelle algérienne, alors qu’il est au sommet, de son art.

Aujourd’hui, il revient dans une vidéo, publié par le média Jow Plus, pour nous raconter les moments les plus forts de sa carrière, depuis ses débuts en Europe jusqu’à rencontrer le succès en Australie.

Pierre Khodja, le chef inspiré parla cuisine de sa mère

De son vrai nom Bachir Khodja, ce chef de renommée mondiale est né et a grandi, notamment dans une famille de neuf frères et sœurs. Suite au décès de son père, il décide de quitter le pays, très jeune, pour entamer un nouveau départ en Europe.

Il rejoint d’abord le sud de la France puis se tourne très vite pour le monde de la restauration, pour travailler comme étant commis et apprendre les bases de la cuisine et de son métier. Mais le chef rêve très grand et espère rencontrer le succès à l’international, c’est pourquoi il décide de rejoindre Londres où il gravit les échelons de la cuisine dans des restaurants très réputés.

Si ce chef algérien a su se démarquer rapidement à l’international, c’est aussi grâce sa mère, cette dernière lui a appris toutes les bases de ce métier, mais surtout la capacité de transformer des ingrédients modestes en des merveilles.

Pierre Khodja dévoile les secrets derrière le changement de son prénom à ses débuts en Australie

En 2001, Pierre Khodja s’installe avec sa famille, à Melbourne, pour entamer une nouvelle étape de sa vie et de venir l’un des célèbres chefs cuisiniers dans ce pays. Bien évidemment, ses débuts n’étaient pas choses faciles pour Pierre, il a longtemps subi le racisme, dans ce pays.

D’ailleurs, c’est qu’il a poussé à changer carrément de prénom et de passer de Bachir à Pierre. « En Australie, si tu ne changes pas de prénom, tu ne vas pas réussir », a expliqué le célèbre chef. Par ailleurs, il raconte avoir déjà travaillé pus de 90 heures par semaine pour un salaire médiocre.

Un combat qui s’est achevé par le lancement de son premier restaurant, « Camus ». À Melbourne, il dirige aussi le restaurant « Pinchy’s ». Le succès international de Pierre Khodja lui a permis d’être récompensé, à de nombreuses fois, pour le meilleur restaurant et la meilleure assiette. Aujourd’hui, pour déguster ses plats, il faut réserver sa table dans l’un de ses restaurants deux mois à l’avance.

