Hausse du SMIG et de l’allocation chômage : voilà ce qu’a tranché le Conseil des ministres !

Lors de sa réunion tenue aujourd’hui sous la présidence du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le Conseil des ministres a adopté un ensemble de décisions sociales importantes, parmi lesquelles figure l’augmentation du salaire minimum national garanti.

Selon un communiqué de la Présidence de la République présentant les résultats de la réunion, il a également été décidé d’augmenter l’allocation chômage.

Révision des conditions d’attribution de l’allocation chômage

Dans ce contexte, le Président de la République a donné instruction au ministre du Travail de procéder à une révision des mécanismes et des conditions d’attribution de l’allocation chômage. Celle-ci serait versée pendant une année, avec la possibilité de prolonger à deux ans selon des conditions définies par la réglementation.

Par ailleurs, le Conseil a indiqué que des propositions relatives à l’augmentation des pensions et des allocations des retraités seront étudiées lors de la prochaine réunion du Conseil des ministres.

Rencontre entre Louiza Hanoune et Tebboune

La secrétaire générale du Parti des Travailleurs (PT), Louiza Hanoune, a tenu une rencontre qualifiée de « sérieuse et constructive » avec le président de la République, au cours de laquelle plusieurs dossiers nationaux et internationaux ont été abordés. Lors de sa déclaration à la presse, elle a indiqué que les échanges ont porté sur des questions sociales, économiques et politiques, visant à identifier les forces, les faiblesses et les besoins urgents du pays.

Hanoune a souligné avoir présenté au président les préoccupations liées à la vie publique et insisté sur la nécessité de répondre aux attentes du peuple algérien. Elle a notamment évoqué les difficultés rencontrées par certaines catégories sociales, les défis économiques actuels et la situation des institutions nationales. Sur le plan politique, la secrétaire générale a dressé un état des lieux de la scène nationale, en abordant la situation de la presse et les évolutions récentes du cadre légal des partis politiques.

Un point central de l’entretien a concerné les 11 nouvelles wilayas et la préparation des prochaines élections législatives. Hanoune a demandé des garanties pour l’actualisation des listes électorales dans ces régions afin de prévenir toute complication lors du scrutin, soulignant l’importance de ce processus dans un contexte régional et international différent des précédentes échéances. Elle a qualifié la rencontre de « fructueuse », estimant que le président a répondu avec transparence à ses questions, offrant ainsi une meilleure compréhension des dossiers qui préoccupent son parti et une large partie de la société.

Au plan international, la discussion a porté sur la situation en Palestine. Hanoune a rappelé le rôle central de l’Algérie dans ce dossier, tant diplomatique qu’humanitaire, et a indiqué que le président a réaffirmé la constance de la position algérienne et l’engagement du pays à soutenir le peuple palestinien.