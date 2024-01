Augmentations de salaires pour les enseignants universitaires : le barème révélé

Lors de sa réunion d’hier, le Conseil des ministres algériens a donné son aval à trois décrets exécutifs cruciaux liés au secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ces décrets visent principalement à réglementer les conditions des enseignants universitaires de premier grade.

Les trois décrets approuvés comprennent la loi fondamentale du professeur universitaire chercheur, la loi fondamentale des chercheurs permanents, et la loi fondamentale du professeur hospitalo-universitaire. Ces textes législatifs sont destinés à renforcer et à clarifier les droits et les responsabilités des enseignants dans ces domaines spécifiques. Les augmentations de salaires ont également été évoquées lors du Conseil, et un barème spécialisé a été mis en place.

Enseignement supérieur : les montants des augmentations de salaires connus

Selon les explications fournies par Abdelhafid Milat, le porte-parole du Conseil pour les enseignants de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, la principale innovation de cette nouvelle législation réside dans l’introduction d’un grade inédit, celui de « professeur distingué ». Cette nouveauté vise à reconnaître et à récompenser l’excellence académique au sein du corps professoral.

Dans une déclaration au média arabophone Ennahar, Abdelhafid Milat a également dévoilé les détails des augmentations salariales prévues par la version finale du régime de compensation. Les salaires, selon les nouveaux barèmes, se présentent comme suit :

Professeur d’enseignement supérieur : Grade 6 : 40 000 dinars algériens Grade 8 : 45 000 dinars Grade 10 : 50 000 dinars Grade 12 : 55 000 dinars

Maitre de conférence grade A : Grade 6 : 30 000 dinars

Maitre de conférence grade B : Grade 6 : 22 000 dinars

Maitre assistant A : Grade 6 : 18 400 dinars



Recrutement majeur au sein de l’université algérienne

Récemment, le ministère de l’Enseignement Supérieur a annoncé le lancement d’une campagne de recrutement d’envergure. Au total, plus de 2000 postes d’enseignant universitaire sont à prendre dans divers spécialités. En effet, des concours de sélection pour des postes de maîtres-assistants et d’enseignants hospitalo-universitaires seront prochainement ouverts, en fonction des besoins spécifiques de chaque établissement.

Cette approche garantira un recrutement précis et adapté aux diverses disciplines et spécialités. En outre, les opportunités d’embauche se répartissent comme suit : 1 725 postes de maîtres-assistants de classe « B », 200 postes d’enseignants hospitalo-universitaires, et 75 postes destinés aux étudiants de retour de l’étranger.