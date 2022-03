Augmentation vols : pourquoi Air Algérie a supprimé son programme ?

Depuis quelques jours la toile algérienne est en ébullition face à l’annonce faite par le ministère des Transports algérien, faisant état de l’augmentation du nombre de vols (108 vols ajoutés). Il est à rappeler que les frontières ont subi une fermeture complète en mars 2020 durant plus d’un an à cause de la pandémie mondiale de Coronavirus. Pour connaître une ouverture partielle à partir du mois de juin 2021, qui était loin de satisfaire la demande des algériens.

En effet le mercredi 9 mars 2022 en soirée, le ministère des Transports annonce une augmentation de 108 vols sur le programme d’Air Algérie, cette nouvelle attendue par de nombreux algériens, qu’ils résident en Algérie ou ailleurs, n’a pas tardé à faire le tour des réseaux sociaux algériens. C’est via un communiqué du ministère de Kamel Nasri, que l’annonce a été faite et reprise par tous les médias, pages et comptes réseaux sociaux.

A l’annonce de cette augmentation, tous les regards et les questionnements se sont tournés évidemment vers la compagnie nationale Air Algérie, qui n’a pas tardé à débuter sa communication principalement sur les réseaux sociaux. En effet au lendemain de l’annonce de l’augmentation du nombre de vols faite par le ministère concerné, Air Algérie suit le pas et publie le jeudi 10 mars 2022, sur ses pages officielles des réseaux sociaux l’ouverture progressive de vente de billets pour 10 destinations (Italie, Espagne, Suisse, Belgique, Etats-Unis, Turquie, Egypte, Emirats Arabes Unis, Sénégal et Mauritanie).

Les raisons derrière la suppression de la publication

Mais la compagnie aérienne nationale Air Algérie a fini le lendemain par supprimer la publication en question, ce qui a été relayé très vite sur la toile algérienne faisant que cette suppression se répande comme une trainée de poudre, en semant un doute chez des millions d’algériens, qui s’interrogent sur le pourquoi de cette suppression de la part d’Air Algérie?

Il est à rappeler que l’annonce de l’augmentation du nombre de vols annoncée par le ministère des transports, a été rendue publique le mercredi 9 mars 2022, que ce dernier a aussi annoncé que cette augmentation prend effet à partir de 15 mars 2022, donc 6 jours après l’annonce du ministère. L’annonce précédemment citée faisant état du début de vente des billets a été supprimée par Air Algérie le vendredi 11 mars 2022. Selon nos sources cette vente a été repoussée jusqu’au mardi 15 pour raison d’organisation. En n’oubliant de souligner aussi que l’annonce officielle faite par le ministère des transports n’a quant à elle pas été supprimée.

Limogeage de Bekkai

Au lendemain de l’annonce du ministère des Transports, relative à l’augmentation du nombre de vols, une nouvelle inattendue est annoncée via un communiqué officiel de la Présidence de la République. Ce dernier rendu public ce jeudi 10 mars 2022 par ; a annoncé que le chef de l’État Abdelmadjid Tebboune a mis fin aux fonctions du ministre des Transports Aissa Bekkai, pour « faute grave ».

« Après consultation du Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a mis fin, ce jour, aux fonctions du ministre des Transports, Aissa Bekkai pour avoir commis une faute grave lors de l’accomplissement de ses missions ».

Toujours selon la présidence de la République, le président Abdelmadjid Tebboune a nommé le ministre actuel des Travaux Publics, Kamel Nasri afin d’assurer l’intérim pour le ministère des Transports.