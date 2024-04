Augmentation significative des importations en Algérie en 2023

Dans un contexte de relance économique, les importations en Algérie ont connu une hausse notable en 2023, selon un rapport de l’Office National des Statistiques (ONS).

Comparée à l’année précédente, 2023 a vu une augmentation de 21,9% des importations globales de marchandises en volume. C’est une évolution significative par rapport aux années antérieures, marquées par des baisses annuelles. Par exemple, les volumes d’importation ont chuté de 5,4% en 2022 par rapport à 2021, et de 4,7% en 2021 par rapport à 2020.

Cette croissance des importations concerne toutes les catégories de produits, avec une nette prédominance pour les machines et le matériel de transport, enregistrant une augmentation de 60,3%. Cette tendance s’explique par le lancement de nouvelles industries et le retour des importations de véhicules en 2023.

Les articles manufacturés divers ont également vu leurs importations augmenter de 31,5%, suivis par les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (+16,3%), les huiles, graisses et cires (+14,4%), et les produits alimentaires et animaux vivants (+13,8%).

Une hausse des valeurs des importations

En parallèle à l’augmentation des volumes, les importations ont également enregistré une hausse de leur valeur, atteignant 5794 milliards de DA en 2023, contre 5539,7 milliards de DA en 2022, soit une augmentation de 4,6%.

Malgré la croissance des volumes et des valeurs des importations, les prix à l’importation ont diminué de 14,2% en 2023 par rapport à 2022. Cette baisse des prix a permis d’alléger la facture d’importation de l’Algérie.

Une baisse généralisée des prix

Presque toutes les catégories de produits ont enregistré des baisses de prix à l’importation en 2023 par rapport à l’année précédente. Les baisses les plus remarquables concernent les huiles, graisses et cires (-28,9%), les produits alimentaires et animaux vivants (-20,1%), et les combustibles minéraux, lubrifiants et produits connexes (-13,8%).

En conclusion, l’année 2023 a été marquée par une augmentation significative des importations en Algérie, tant en volume qu’en valeur, avec une tendance à la baisse des prix à l’importation. Cette dynamique reflète les efforts du pays pour stimuler son économie tout en assurant la disponibilité des produits et des matières premières sur le marché national.