Augmentation des salaires : le ministère de la Santé passe à l’action

Depuis plusieurs mois, les syndicats du secteur de la santé alertent sur des inégalités et des lenteurs administratives freinant la mise en place des réformes promises. Dans le cadre des réunions d’évaluation initiées par le ministère concernant la mise en œuvre du plan d’action des activités du patient (PAM) dans sa deuxième version.

Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi, a rencontré ce jeudi 30 janvier 2025 via visioconférence, les directeurs de la santé des wilayas et des établissements sanitaires sous leur tutelle, en présence des cadres de l’administration centrale.

Cette réunion a été consacrée à la discussion de la gestion des services des urgences médicales et de l’application de l’instruction n° 01 relative aux lois fondamentales et aux régimes indemnitaires des corps spécifiques du secteur de la santé.

Ainsi, l’objectif de cette réunion était de fixer une date butoir et clarifier les modalités d’exécution. » Les règlements financiers doivent être effectifs au plus tard en mars« , a-t-il tranché.

Ministère de la Santé : des hausses de salaires effectives dès mars 2025

Au début de la rencontre, le ministre a écouté de nombreuses questions soulevées par le syndicat concernant les dysfonctionnements observés et enregistrés. Notamment en ce qui concerne les lois fondamentales. Telles que les inégalités dans les promotions en faveur du médecin généraliste et du médecin référent, la réduction des primes et l’intégration dans les nouveaux grades, ainsi que les problèmes liés aux primes et aux promotions tout au long du parcours professionnel et au travail pendant les heures de la semaine. La question des restrictions sur l’activité syndicale dans certains établissements de santé a également été abordée.

Face aux attentes grandissantes des professionnels de la santé, le ministre Abdelhak Saïhi met la pression ! Les hausses salariales et les nouveaux régimes indemnitaires doivent être appliqués sans tarder. Le ministre de la Santé a exigé que l’instruction n° 01, qui encadre ces mesures, soit appliquée. De plus, des mécanismes ont été présentés pour garantir cette mise en place rapide.

Les urgences sous la loupe : une réforme en marche

Outre la question salariale, le ministre a mis l’accent sur la performance des services d’urgences. Ces structures sont le premier contact des patients avec le système de santé. Pour lui, « l’évaluation des services de santé passe avant tout par l’amélioration des urgences« .

Un plan d’action spécifique est en place pour revoir leur fonctionnement et offrir un meilleur accueil aux malades. Parmi les mesures annoncées :

Un suivi rigoureux de la qualité des soins d’urgence ;

Une organisation optimisée pour réduire les temps d’attente ;

Un renforcement des moyens humains et matériels ;

Médecins généralistes : des revendications sur la table

Le ministre ne s’est pas arrêté là. Il a aussi rencontré le Syndicat national des médecins généralistes de la santé publique. Ces derniers ont exprimé leurs doléances sur plusieurs points. Notamment les inégalités dans les promotions, la réduction des primes, les restrictions syndicales…

Face à ces revendications, Abdelhak Saïhi a annoncé la création d’une commission chargée d’étudier les dysfonctionnements signalés. « Un rapport sera remis aux autorités d’ici fin février« , a-t-il promis. En outre, le ministère a prévu un dialogue ouvert et des réunions seront organisées avec les syndicats dès la semaine prochaine pour avancer sur ces dossiers.

En somme, le chantier des réformes est vaste, et les attentes sont grandes. Augmentations salariales, revalorisation du parcours professionnel, amélioration des urgences… ces engagements se traduiront réellement sur le terrain les mois à venir, selon le ministère de la Santé.