Augmentation des salaires et de l’allocation chômage : Tebboune réaffirme son engagement

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a réitéré son engagement à poursuivre l’augmentation progressive des salaires et de l’allocation chômage, tout en saluant le haut esprit patriotique de la jeune génération qui « est fière de son pays ».

Lors de son entretien périodique avec les médias nationaux, diffusé samedi soir sur les chaînes de télévision et de radio nationales, le Président a déclaré : « Il est impératif de continuer à augmenter progressivement l’allocation chômage (…) je me suis engagé à le faire, tout comme je me suis engagé à augmenter les salaires de 100 %« , rappelant que l’augmentation des salaires a atteint 47 %.

Le Président a souligné dans ce contexte que « la poursuite de l’amélioration des salaires se fera en fonction des conditions économiques du pays et dans des limites raisonnables, sans perturber le budget de l’État ».

À cette occasion, le président Tebboune a salué « l’éveil de la jeunesse d’aujourd’hui, jalouse et fière de son pays, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ». Il a indiqué que les jeunes Algériens « sont désormais fiers des produits de haute qualité de leur pays, ce qui représente une source de fierté et un témoignage de l’esprit national qui anime la génération actuelle, un fait qui dérange certaines parties ».

🟢 À LIRE AUSSI : Bruno Retailleau : « Monsieur Tebboune a une seule chose en tête, ma démission »

Le président a affirmé : « Nous vivons aujourd’hui dans une Algérie nouvelle », précisant que « le mérite en revient non seulement au président de la République ou au gouvernement, mais à tous les Algériens et Algériennes ».

Sécurité alimentaire et hydrique : l’Algérie en progrès, affirme le Président Tebboune

Parallèlement, le Président Tebboune a mis en avant les avancées considérables réalisées en matière de sécurité alimentaire et hydrique. Cette amélioration est attribuée à l’augmentation de la production agricole et à la mise en œuvre d’un programme ambitieux axé sur la construction de stations de dessalement d’eau de mer, l’interconnexion des barrages et l’exploitation des eaux souterraines.

Le Président a souligné que l’Algérie est en passe d’atteindre l’autosuffisance pour plusieurs produits, notamment le blé dur, pour lequel l’objectif devrait être atteint dès cette année. Il a également salué les progrès réalisés dans le domaine des exportations, grâce à la qualité des produits locaux et à la simplification des procédures administratives dans le secteur agricole.

🟢 À LIRE AUSSI : Tebboune dévoile l’origine de la nouvelle crise entre l’Algérie et la France

Tebboune s’est dit satisfait de la résolution du problème du foncier agricole, qui devrait être définitivement réglé cette année. Il a également évoqué les efforts en cours pour développer les filières de production de lait et de viande, en collaboration avec des partenaires étrangers et l’Union nationale des paysans algériens (UNPA).

Le Président a souligné que l’économie algérienne devrait connaître un essor important grâce à l’entrée en production de plus de 11 000 projets d’investissement. Il a également salué les progrès de la numérisation dans divers secteurs et rappelé les mesures prises par l’État pour lutter contre la spéculation, avec des sanctions sévères à la clé.

Enfin, le Président Tebboune a lancé un appel à la jeunesse algérienne, l’exhortant à s’éloigner des pratiques spéculatives héritées du passé et à contribuer à la construction d’une Algérie nouvelle, fondée sur le travail et la production.