Augmentation des salaires en 2024 : le ministre de l’Emploi revient dessus

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Faisal Ben Taleb, a supervisé aujourd’hui, samedi, les travaux de la réunion nationale des cadres de l’inspection générale du travail, qui s’est tenue au Centre familial de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés à Ben Aknoun.

Le ministre a expliqué dans son discours que cette réunion avait pour objectif d’évaluer les réalisations et les performances de l’inspection du travail et de définir les perspectives de la prochaine phase.

Il a également souligné l’importance de maintenir la stabilité du climat social et de renforcer la culture du dialogue. Le ministre a noté que l’année sociale 2023-2024 avait été marquée par la stabilité et le calme grâce à un ensemble de mesures prises par le président de la République pour renforcer le front social et protéger les catégories vulnérables.

Cela inclut les augmentations de salaires pour les employés, qui verront de nouvelles augmentations en 2024, ainsi que les exonérations fiscales et les réductions d’impôts sur le revenu global dont ont bénéficié les travailleurs. De plus, l’intégration des bénéficiaires du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle et sociale des diplômés, l’amélioration des pensions de retraite, de l’allocation chômage et de l’augmentation qu’elle a connue, en plus du renforcement des mécanismes du dialogue social par la mise en place d’un nouveau cadre législatif et réglementaire régissant l’exercice du droit syndical et la prévention et la résolution des conflits collectifs de travail.

Quel est le bilan de l’inspection du travail ?

Le ministre a révélé le bilan de l’inspection, signalant que 154 732 visites avaient été enregistrées au cours des neuf premiers mois de l’année en cours, ce qui représente une augmentation de 21 725 visites, soit une augmentation de 16,3 % par rapport à la même période de l’année précédente.

En ce qui concerne les déclarations d’employés aux organismes de sécurité sociale, les sorties sur le terrain des inspecteurs du travail ont permis le règlement amiable de la situation de 14 035 travailleurs en direction de la Caisse nationale de sécurité sociale des travailleurs salariés au cours des neuf premiers mois de 2023.

Le ministre a souligné que les activités de contrôle ont couvert tous les domaines prévus par la législation du travail, y compris la lutte contre la non-déclaration des employés. Il a noté que les efforts du secteur se poursuivent pour garantir une couverture sociale pour tous les travailleurs, conformément à l’engagement 42 du président de la République.