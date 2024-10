Augmentation des prix du chocolat Ambassadeur : Bimo accuse

Récemment, le prix du chocolat tant apprécié par les algériens, Ambassadeur, de la marque Bimo, a connu une hausse remarquable dans divers points de vente à travers le pays.

Une contrainte qui a enflammé la toile sur les réseaux sociaux. Où de nombreux consommateurs ont réagi à cette flambée des prix des produits Bimo. Dans un contexte où l’inflation bat des records en Algérie, la situation pèse sur le pouvoir d’achat des citoyens.

Le groupe Bimo a donc décidé de prendre la parole, accusant les revendeurs et les grossistes qui appliquent des majorations non justifiées à leurs produits phares, notamment au fameux chocolat Ambassadeur, dont le prix a atteint 220 Da.

De plus, l’entreprise s’est entièrement dédouanée de toute responsabilité de cette hausse des prix, qu’elle a expliqué dans un communiqué publié récemment.

Hausse du prix du chocolat Ambassadeur : Bimo réagit !

Dans une note adressée aux consommateurs des produits Bimo, la société affirme : » Chers clients et consommateurs, Nous tenons à vous apporter des précisions importantes concernant le prix de nos produits Ambassadeur au lait et Ambassadeur noir.

À ce jour, le prix de sortie d’usine est fixé à 150 DA TTC. Nous avons constaté que certains grossistes et détaillants appliquent des augmentations non justifiées, atteignant parfois 220 DA dans certaines régions. Ces pratiques échappent à notre contrôle et ne reflètent pas notre politique tarifaire. Nous vous remercions pour votre confiance et votre fidélité. Soyez assurés de notre engagement à vous proposer des produits de haute qualité à des prix justes « .

En effet, la question des prix est particulièrement sensible en Algérie. Comme le témoigne l’avalanche de réactions quant à l’augmentation de prix du chocolat de Bimo. L‘inflation bat des records, touchant aussi bien les produits de première nécessité que les produits secondaires.

Toutefois, dans l’optique de protéger le pouvoir d’achat des citoyens. Le gouvernement algérien prévoit des mesures strictes pour encadrer divers marchés essentiels en Algérie.

