Augmentation des pensions de retraite : Tebboune acte sa décision

Le 1er mai dernier, lors de la journée internationale du travail, le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a annoncé une mesure attendue : l’augmentation des retraites. Actée lors du conseil des ministres hier, cette décision a été accueillie avec optimisme.

En effet, selon le communiqué officiel, cette augmentation concernera toutes les catégories de retraités et se situera entre 10 et 15%. Cette démarche vise à reconnaître les efforts des travailleurs tout au long de leur carrière.

Cette initiative s’inscrit dans une politique sociale affirmée par le président Abdelmadjid Tebboune. L’État réaffirme ainsi son engagement à protéger le pouvoir d’achat des citoyens et à garantir une meilleure qualité de vie pour les retraités.

L’effort de l’État ne se limite pas aux seules retraites. En effet, le président a évoqué une possible augmentation du salaire national minimum garanti (SNMG), en lien avec les performances économiques du pays. De plus, l’augmentation progressive des traitements salariaux dans la fonction publique est également au programme, avec un objectif ambitieux de porter cette hausse à 100% dans les deux prochaines années.

Une confiance dans l’économie nationale

Le président Tebboune a souligné la confiance croissante dans l’économie nationale. Cette augmentation des retraites s’inscrit dans une dynamique de relance économique, visant à renforcer la stabilité financière et à préserver les intérêts des travailleurs et de la nation dans son ensemble.

Cette décision marque un pas significatif vers une meilleure reconnaissance du travailleur et une amélioration des conditions de vie des retraités en Algérie. Avec une vision claire et des actions concrètes, l’État s’engage à soutenir ses citoyens et à promouvoir le bien-être économique et social du pays.