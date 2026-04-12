Augmentation des pensions de retraite : la date officielle du versement dévoilée

Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Abdelhak Saihi, a présidé, ce samedi, une réunion de coordination avec les cadres de l’administration centrale. Cette rencontre a été consacrée à l’évaluation du bilan des activités menées entre le 1er mars et le 11 avril 2026, ainsi qu’au suivi de la mise en œuvre des orientations arrêtées lors des précédentes réunions.

Dès l’ouverture, plusieurs responsables ont présenté des exposés détaillant les programmes réalisés et les actions engagées durant cette période. Selon les intervenants, ces dernières semaines ont été marquées par une forte dynamique de travail, notamment dans le domaine de l’amélioration de la qualité du service public et de l’accélération de la numérisation des services administratifs. Ces efforts s’inscrivent dans les directives des plus hautes autorités du pays visant à rapprocher l’administration du citoyen et à renforcer l’efficacité des institutions publiques.

Accélération de la numérisation et services à distance

À l’issue des présentations, le ministre a donné une série d’instructions destinées à améliorer les performances du secteur. Il a notamment insisté sur la nécessité de poursuivre et d’accélérer les programmes de numérisation, tout en généralisant les services à distance. L’objectif est clair : permettre aux citoyens d’accéder aux prestations sans avoir à se déplacer, tout en réduisant les délais de traitement.

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Dans ce contexte, Abdelhak Saihi a également mis l’accent sur la prise en charge rapide des recours introduits par les jeunes non bénéficiaires de l’allocation chômage. Ces recours, déposés via la plateforme « Insat », devront faire l’objet de réponses dans des délais jugés raisonnables. Le ministre a en outre appelé à la régularisation des dossiers en attente, en particulier ceux liés aux préoccupations directes des citoyens.

Coordination intersectorielle et simplification administrative

Le renforcement de la coordination avec les autres départements ministériels figure également parmi les priorités évoquées. Le ministre a souligné l’importance de simplifier les procédures administratives et d’améliorer le parcours de l’usager. Il a, dans ce sens, insisté sur l’accélération des opérations de croisement des données, afin d’assurer une meilleure fiabilité des informations et une plus grande efficacité dans le traitement des dossiers.

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Par ailleurs, un suivi rigoureux des organismes sous tutelle a été exigé, avec une application stricte des instructions relatives à la simplification administrative. Le rôle de l’inspection du travail devra aussi être renforcé, notamment pour améliorer le contrôle sur le terrain et garantir une meilleure performance globale.

Paiement des pensions et poursuite des réformes

Dans un autre registre, le ministre a ordonné le versement des pensions de retraite durant la première semaine du mois de mai 2026, en intégrant les nouvelles augmentations. Des mesures devront être prises pour assurer le respect de ce calendrier.

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En conclusion, Abdelhak Saihi a rappelé que l’ensemble de ces orientations s’inscrit dans une démarche de réforme globale visant à moderniser le secteur et à améliorer la qualité des services publics. Il a appelé les cadres à redoubler d’efforts afin d’assurer une mise en œuvre efficace de ces instructions dans les délais impartis, en réponse aux attentes croissantes des citoyens.