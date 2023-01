Augmentation des pensions de retraite : la CNR donne plus de détails

Le directeur général de la caisse nationale des retraites (CNR), à savoir Djaafer Abdelli a donné plus de détails sur l’augmentation des pensions de retraite. Et ce, lors de son passage dans l’émission Echorouk Morning. En effet, vous n’êtes pas sans savoir que le président de la République a décidé, il y a quelques jours, de revoir à la hausse les pensions de retraite. Ainsi que l’allocation chômage et les salaires des fonctionnaires.

On précisera que cette décision entrera en vigueur à partir du mois de mars. Ainsi, les principaux concernés bénéficieront de cette augmentation avec effet rétroactif à partir de janvier 2023. Dans ce sillage, le responsable susmentionné a fait savoir que toutes les allocations retraite seront augmentées. Elles atteindront ainsi 15.000 DA. Par ailleurs, il a fait état de la différence entre les allocations retraite et les pensions de retraite.

À en croire ses propos, la première est versée aux retraités qui n’ont pas accompli les 15 ans de travail. On notera que cette catégorie de travailleurs n’a jamais été concernée par un seuil minimum quant aux allocations. Djaafer Abdali a souligné, dans ce sens, que le retraité qui recevait 3.000 DA, bénéficiera d’une allocation de 15.000 DA.

Le seuil minimum des pensions de retraite est fixé à 20.000 DA

En ce qui concerne les pensions de retraite, le directeur de la CNR a affirmé que le seuil minimum a été fixé à 20.000 DA. Faisant savoir que celui qui recevait 16.000 DA bénéficiera d’une majoration à hauteur de 4.000 DA. Il percevra, à cet effet, 20.000 DA.

Il convient de préciser que ladite augmentation concerne une catégorie spéciale des retraités. Notamment ceux qui touchaient une pension variant entre 20.000 et 50.000 DA. Sachant que la valeur de l’augmentation est comprise entre 2.000 DA et 4.000 DA, indique le même responsable.