Augmentation des exportations de gaz naturel algérien vers l’Europe

Le marché du gaz dans le monde a enregistré une production record de 4051 milliards de mètres cubes en 2023, selon le rapport mensuel du Forum des pays exportateurs de gaz. Les pays membres du Forum ont contribué à plus de 40% de cette production, tandis que les non-membres ont approché les 60%.

Le rapport du mois de janvier du Forum des pays exportateurs de gaz a révélé que les membres ont produit 1657 milliards de mètres cubes de gaz l’année dernière, tandis que les non-membres ont atteint 2394 milliards de mètres cubes. Les pays du Forum, accueillant leur sommet annuel entre le 29 février et le 2 mars, détiennent 70% des réserves mondiales de gaz confirmées et fournissent 47% des exportations de gaz via des pipelines, dépassant la moitié des exportations de GNL à l’échelle mondiale.

Évolution des exportations algériennes

Le rapport de février du Forum a noté une augmentation des exportations algériennes de gaz naturel vers l’Europe via des pipelines en janvier, tandis que les expéditions de GNL sont restées stables. L’Europe a importé 13,3 milliards de mètres cubes de gaz naturel via des pipelines en janvier, enregistrant une augmentation de 7% par rapport à l’année précédente.

En janvier 2024, la Norvège est devenue le principal fournisseur de gaz naturel via des pipelines vers l’Union européenne, couvrant 58% des importations, suivie de la Russie avec 18% et de l’Algérie avec 16%.

À l’échelle mondiale, les États-Unis, le Qatar et l’Australie ont dominé les exportations de GNL en janvier. Le rapport souligne que les pays du Forum ont contribué à 48,2% des exportations mondiales de GNL.

Stabilité des exportations algériennes de GNL

Concernant l’Algérie, le rapport a noté une stabilité du nombre d’expéditions de GNL exportées en janvier 2024 par rapport à la même période de l’année précédente.

Le rapport a également mentionné une baisse significative des prix du gaz et du GNL en Europe et en Asie pour le deuxième mois consécutif, attribuée à divers facteurs tels que l’abondance de l’offre, les niveaux élevés de stockage et la faiblesse de la demande dans ces régions.

Pour conclure, le secteur mondial du gaz continue de connaître des fluctuations importantes, avec des acteurs majeurs tels que les pays du Forum des pays exportateurs de gaz jouant un rôle central dans la dynamique du marché. Les défis persistants, tels que la volatilité des prix et les pressions environnementales, nécessitent une gestion prudente pour assurer la durabilité à long terme de l’industrie du gaz.