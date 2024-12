Augmentation de salaire : jusqu’à 12 000 DA en plus pour les travailleurs de ce secteur

Après plusieurs mois d’attente, le président Abdelmadjid Tebboune a approuvé un nouveau projet de loi visant à transformer le cadre législatif des employés du secteur de l’éducation nationale, discuté lors du récent Conseil des ministres. Cela inclut diverses mesures, visant à améliorer le quotidien des enseignants, des employés des cantines scolaires et de tous les acteurs du secteur éducatif, avec à la clé des augmentations de salaire.

Concrètement, les augmentations salariales varient entre 3 000 et 12 000 dinars, selon les grades et les fonctions. Elles touchent l’ensemble des employés du secteur. Y compris les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur, ainsi que le personnel administratif et technique.

Ces augmentations sont le fruit de discussions et négociations entre le ministère de l’Éducation nationale et les syndicats, qui réclamaient depuis longtemps une révision des salaires.

Éducation nationale 2025 : augmentation de salaire, départ à la retraite anticipé, congés professionnels rémunérés…

Le ministre de l’Éducation, Mohamed Said Saadaoui, a précisé que cette réforme ne viendrait pas en contradiction avec les acquis précédents des travailleurs de l’éducation. Selon lui, elle permettra de garantir la stabilité et la pérennité de l’école algérienne. Ainsi, reconnaitre les efforts des employés de ce secteur clé.

🟢 À LIRE AUSSI : L’école algérienne passe au numérique : un nouveau système d’information prêt en 2025

De plus, le ministre de l’Éducation a précisé que cette réforme ne concerne pas uniquement les salaires. Elle vise également à améliorer les conditions de travail des enseignants. Ainsi qu’à leur offrir plus de flexibilité dans l’organisation de leurs horaires. Voici les principales mesures de révision des salaires et des carrières prévues dans le cadre de cette nouvelle loi :

Augmentations salariales : les salaires des enseignants et du personnel éducatif seront augmentés de 3 000 à 12 000 dinars selon les grades et les fonctions ;

: les salaires des enseignants et du personnel éducatif seront augmentés de selon les grades et les fonctions ; Révision des classifications et carrières : création de la catégorie « enseignant distingué » et révision des parcours de carrière pour une promotion plus rapide et plus valorisée ;

: création de la catégorie « » et révision des parcours de carrière pour une promotion plus rapide et plus valorisée ; Congés professionnels rémunérés : les enseignants bénéficieront de congés rémunérés pour suivre des formations spécialisées et acquérir de nouvelles compétences ;

Par ailleurs, des réductions du temps de service nécessaire pour participer aux mutations annuelles sont prévues. Les enseignants des trois niveaux d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur) verront alors leur volume horaire hebdomadaire réduit. En outre, le projet de loi introduit également des mesures sur la fin de carrière. Offrant la possibilité de partir à la retraite de 3 à 5 ans avant l’âge légal. (55 ans pour les hommes et 50 ans pour les femmes). Notamment ceux des grades supérieurs (à partir du grade 10).

🟢 À LIRE AUSSI : Réforme des retraites : les employés de ce secteur peuvent désormais partir plus tôt

En somme, avec cette nouvelle réforme, les travailleurs du secteur éducatif en Algérie verront une nette amélioration dès la rentrée 2025. Cette revalorisation salariale vise à répondre à leurs attentes et à créer un environnement plus favorable à la réussite.