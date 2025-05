Audiovisuel en Algérie : suspension de trois chaînes TV privées

Trois chaînes de télévision privées algériennes, à savoir El Heddaf TV, 4Kids et El Eqtisadiya One, ont vu leur diffusion interrompue ce lundi via satellite. La raison avancée par TDA (Télédiffusion d’Algérie) est claire : ces chaînes n’ont pas honoré leurs engagements financiers envers l’établissement public chargé de la diffusion radiophonique et télévisuelle dans le pays.

La suspension du signal de ces chaînes n’est pas un acte isolé. Selon les informations officielles, le non-paiement des redevances de diffusion a motivé cette décision. TDA, établissement public à caractère industriel et commercial, assure la diffusion des signaux radio et télé sur tout le territoire national, y compris dans les zones les plus reculées. Elle fournit également des services techniques aux médias, comme le montage des antennes ou la transmission satellitaire.

La chaîne sportive El Heddaf TV, la chaîne jeunesse 4Kids, et El Eqtisadiya One, spécialisée dans l’actualité économique, sont donc temporairement privées d’antenne, en attendant une régularisation de leur situation financière.

Un climat audiovisuel sous tension

Cette suspension survient dans un contexte de tension plus large dans le secteur audiovisuel algérien. Il y a quelques jours seulement, la chaîne Echorouk News TV a été frappée d’une suspension de 10 jours par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel (ANIRAV), suite à la diffusion d’un contenu jugé raciste et discriminatoire à l’égard de migrants africains en situation irrégulière. L’Autorité a dénoncé un grave manquement à l’éthique journalistique, appelant à un traitement responsable des sujets sensibles.

Face à ces incidents successifs, l’ANIRAV a rappelé à tous les médias leur devoir de respecter la législation, la déontologie et les principes fondamentaux de la République. Liberté de la presse ne signifie pas impunité éditoriale, et chaque chaîne est désormais mise face à ses responsabilités.

L’interruption du signal pour cause d’impayés d’un côté, et les sanctions éditoriales de l’autre, traduisent une volonté des autorités algériennes de restructurer le paysage audiovisuel autour de critères de sérieux, de professionnalisme et de viabilité économique.

Vers une nouvelle ère médiatique ?

Ces événements posent une question centrale : l’audiovisuel privé en Algérie peut-il survivre dans un environnement de plus en plus encadré, économiquement exigeant et éthiquement strict ? Les chaînes concernées par les sanctions devront en tout cas rapidement ajuster leur gestion et leur ligne éditoriale si elles souhaitent retrouver leur place dans le paysage médiatique national.