« Aucune augmentation n’affectera les prix des légumineuses », ministre de l’Agriculture

Le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdel Hafid Hani, a confirmé aujourd’hui à Alger que les prix des légumineuses sont fixés par l’État et qu’aucune augmentation n’affectera ces prix dans les prochains mois.

Cette annonce a été faite lors d’une conférence de presse organisée en marge du Forum national sur le plan de développement et de protection du rameau d’olivier, organisé par l’Institut national algérien de la recherche agricole.

| À LIRE AUSSI : Légumineuses et riz : l’OAIC annonce 2000 nouveaux points de vente supplémentaires

Le ministre a précisé que, conformément aux instructions du Président de la République, les prix « ne changeront pas ». Il a souligné que ces prix seront déterminés par l’État et ne seront pas sujets à des augmentations. Il a également mentionné le prix du riz, qui a été fixé à 140 DZD le kilo.

Des quantités suffisantes pour alimenter le marché

Le ministre Hani a souligné que la responsabilité de l’augmentation des prix des légumineuses repose entièrement sur les commerçants, et que le ministère prendra des mesures de sensibilisation à cet égard. Il a également noté que les prix des légumineuses en Algérie sont trois fois moins élevés que sur les marchés européens et africains.

Il a révélé que la production nationale de légumineuses, notamment les lentilles et les pois chiches, couvre 45 % des besoins nationaux. De plus, il a précisé que les quantités importées sont « très importantes » et suffisent pour répondre aux besoins du marché national pour les mois à venir.

| À LIRE AUSSI : Instructions de Tebboune pour la stabilité des prix des produits de large consommation

Actuellement, l’accent est mis sur la distribution de ces produits, avec le ministère travaillant progressivement à l’ouverture de points de vente dans toutes les municipalités du pays. Cette initiative vise à faciliter la vente directe au consommateur par l’Office national professionnel des céréales.

Le ministre a également mentionné que cet organisme fournit ces produits aux détaillants, ainsi qu’aux restaurants universitaires et scolaires.