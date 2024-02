Auchan en Algérie : attendu fin 2023, les raisons du retard dévoilées

Dans le paysage commercial algérien, l’annonce de l’arrivée d’Auchan avait créé un certain engouement. Initialement prévue pour le dernier trimestre de 2023, l’ouverture du premier hypermarché de la chaîne française dans la capitale algérienne est désormais annoncée comme imminente. Selon les dernières informations relayée par Jeune Afrique, cette expansion tant attendue ne serait plus retardée que par l’obtention de deux autorisations cruciales.

Auchan, géant de la grande distribution, a révélé son intention de s’implanter sur le sol algérien en mai 2023, marquant ainsi un tournant stratégique dans sa politique d’expansion internationale. En s’associant avec le groupe local Great Way, Auchan a clairement affiché son ambition de pénétrer le marché algérien, promettant l’ouverture de son premier hypermarché dans la capitale, suivie d’une expansion dans d’autres wilayas du pays.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie plus large d’Auchan de renforcer sa présence sur le continent africain, où malgré un taux de croissance impressionnant de 22,1 % en 2023.

Auchan en Algérie : à quand la concrétisation ?

L’implantation d’Auchan en Algérie ne se limite pas à l’ouverture de nouveaux points de vente. Elle reflète une vision ambitieuse, partagée avec le partenaire local, axée sur 2 piliers majeurs : offrir une nouvelle expérience de shopping aux Algériens, et contribuer au développement économique local en soutenant l’agriculture et la production agroalimentaire algériennes.

Si l’optimisme est de mise, l’ouverture du premier hypermarché Auchan en Algérie reste suspendue à l’obtention de deux autorisations essentielles. Ce passage obligé souligne les défis réglementaires et administratifs auxquels les entreprises étrangères doivent faire face lorsqu’elles cherchent à investir en Algérie. Cependant, la direction d’Auchan se montre confiante, évoquant une question de semaines avant de pouvoir concrétiser son projet.

Tout en attendant les dernières validations, le marché algérien se prépare à accueillir un nouvel acteur majeur qui pourrait redéfinir les standards du shopping en Algérie.

Auchan déjà installé dans plusieurs pays d’Afrique

Avec son arrivée en Algérie, Auchan étend sa présence à son 14e pays dans le monde, consolidant ainsi sa position en Afrique. Déjà établi au Sénégal et en Côte d’Ivoire, le distributeur français compte 37 magasins au Sénégal, offrant également des services en ligne tels que le drive et la livraison à domicile, tandis qu’en Côte d’Ivoire, il a ouvert 13 points de vente à Abidjan et Bouaké, en plus de proposer un service de livraison.

En parallèle, le groupe a été sous les feux de l’actualité en 2022 pour sa décision de maintenir ses activités en Russie malgré les pressions du gouvernement ukrainien, l’accusant de soutenir l’effort de guerre russe. Malgré cela, la holding du distributeur, ELO, a enregistré un bénéfice net modeste de 42 millions d’euros en 2022, soit huit fois inférieur à celui de l’année précédente.