Aubameyang : « Gouiri me fait penser à cet attaquant à Arsenal »

Pierre-Emerick Aubameyang, nouvelle recrue estivale de l’Olympique de Marseille, s’adapte rapidement à son nouveau club et s’impose déjà comme une figure centrale du vestiaire marseillais. À 36 ans, l’attaquant gabonais fait son grand retour en Ligue 1 avec des ambitions élevées.

Dans une interview exclusive accordée à Ligue 1+ avant le match crucial contre le Paris Saint-Germain, Aubameyang s’est exprimé sur sa relation technique avec son coéquipier Amine Gouiri. L’ex-buteur du Borussia Dortmund et d’Arsenal voit en Gouiri un partenaire d’attaque idéal.

Un duo d’attaque prometteur

« Gouiri a plus un rôle axial. Alors bien évidemment que je pense que tous les deux, on est prêts à faire les sacrifices qu’il faut pour l’équipe. S’il faut aller sur un côté, que ce soit lui ou moi, on est capables de le faire. Bon, je ne joue plus trop sur le côté depuis quelques années. Avec Amine, on est deux attaquants différents. Je pense qu’on peut vraiment se compléter sur le terrain », dira-t-il, d’emblée.

Le moins que l’on puisse dire, est que l’international gabonais n’a pas tari d’éloge sur l’attaquant de l’équipe d’Algérie, qui le voit un attaquant qui jouit d’un énorme potentiel technique. « C’est quelqu’un qui est très très fort techniquement. Il a une très bonne vision de jeu, il pourrait même jouer en 10 », a-t-il ajouté.

Gouiri, un talent à la Lacazette ?

En parlant toujours de Gouiri, Aubameyang affirme que son partenaire lui fait penser à un ex-coéquipier à Arsenal, en l’occurrence l’international français Alexandre Lacazette. « Il me fait penser au style d’Alexandre Lacazette à Arsenal. Ça avait bien marché avec lui, donc si on est amenés à jouer ensemble, j’espère que ça collera aussi bien que ça l’a fait à l’époque avec Lacazette », a-t-il avoué.

Cette comparaison flatteuse entre Gouiri et Lacazette laisse présager une association prometteuse en attaque pour l’OM. Le duo Aubameyang-Gouiri pourrait ainsi rappeler la redoutable efficacité qu’avait le Gabonais avec Lacazette durant leurs années communes à Londres, une perspective enthousiasmante pour les supporters marseillais.

L’arrivée d’Aubameyang à Marseille marque un tournant pour le club phocéen. Les supporters espèrent que la combinaison de l’expérience du gabonais et du talent de Gouiri permettra à l’OM de rivaliser avec les meilleures équipes du championnat, notamment le Paris Saint-Germain. L’alchimie entre les deux attaquants sera clé pour les ambitions marseillaises cette saison.

