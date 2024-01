Récemment, le Daily Express britannique a représenté l’Algérie comme une destination Dupe à l’Espagne et invite ses lecteurs à découvrir les merveilles de cette destination peu connue. Malgré son potentiel touristique, l’Algérie attise la curiosité des personnes à la recherche d’une aventure atypique.

Comme nous l’avons déjà vu ensemble, des photographes, journalistes ou encore Globe-trotteurs, n’hésitent pas à partager leurs expériences de voyage en Algérie. C’est, aussi, le cas de Pascal et Zuzman, deux youtubeurs qui ont décidé de partir à la découverte de l’Algérie en van.

Pascal et Zuzman explorent l’Algérie en van

Avec beaucoup d’enthousiasme et de curiosité, Pascal et Zuzman ont décidé de tenter l’aventure d’explorer le pays en van. Sur leur chaine Youtube, ils ont consacré leur émission « Au sud de nulle part », pour raconter leur road-trip et faire découvrir, à leurs abonnés, le plus grand pays de l’Afrique.

Annaba, Oran, Béjaia ou encore le grand sud algérien, sont autant de régions visitées par les deux globetrotteurs. Lors de ce séjour, ils ont découvert les paysages du pays, sa culture, ses traditions culinaires, mais surtout l’hospitalité des Algériens.

« Un road trip en Algérie est une remontée dans le temps », Pascal et Zuzman

« Les Algériens sont pour moi le modèle rêvé de ce que devrait être notre humanité tout entière, et je remercie encore et pour la vie tous les gens incroyables rencontrés. Qui resteront à jamais mes frères et sœurs gravés dans mon cœur » a déclaré Zuzman, dans l’une des vidéos dédiées à l’Algérie.

Par ailleurs, lors de ce road-trip, Pascal et Zuzman ont rencontré de nombreuses personnes qui ont participé à l’émission « Au sud de nulle part », en racontant des récits sur l’Algérie. « N’importe où, n’importe quand, ils viendront t’aider, te renseigner. T’inviter, te sauver même… », ont commenté Pascal et Zuzman dans le teaser annonçant leur voyage en Algérie.

