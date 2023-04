Au Qatar pour se soigner, Atal veut connaître la raison des blessures répétées

Youcef Atal continue à soigner sa blessure à Aspetar, au Qatar. Le latéral droit de la sélection nationale donne des nouvelles rassurantes.

Blessé pour une énième fois cette saison, Youcef Atal a quitté la France pour se soigner. Il se trouve toujours au somptueux hôpital privé à Doha au Qatar, Aspetar. Le latéral droit de la sélection nationale donne de ses nouvelles.

« D’abord, je tiens à remercier la direction de mon club de m’avoir autorisé à venir ici, ainsi que la FAF pour son aide. Je remercie également Aspetar pour leur accueil et pour avoir tout mis à ma disposition durant cette convalescence ». Dira-t-il d’emblée, dans une déclaration accordée au canal officiel d’Aspetar.

Le joueur explique le choix d’Aspetar pour soigner sa blessure. « J’ai choisi Aspetar car on m’en a beaucoup parlé. J’espère trouver une solution à mes blessures à répétition, et comment les prévenir, plusieurs joueurs m’ont parlé de ce centre, c’est un centre avec plusieurs spécialistes. Mieux, il offre plusieurs services de qualité (…) Franchement, c’est un excellent endroit pour se soigner et pour se concentrer uniquement sur le travail ».

« A Aspetar pour connaitre les raisons de mes blessures à répétition »

Le natif de Boghni en a marre des blessures à répétition dont il est victime. Une malédition qui l’a toujours freiné dans son élan. A Aspetar, il veut connaitre les raisons de cette poisse qui ne lâche pas ces dernières années.

« Je suis venu connaître la raison de mes blessures à répétition, et non seulement pour les soigner. C’est la raison pour laquelle j’ai fait un check-up général de mon corps. J’espère qu’il me permettra de reprendre mon activité lors des prochains jours ». A-t-il indiqué.

Enfin, le joueur de l’OGC Nice affirme qu’il se porte beaucoup mieux. « Je recommande vivement cet endroit, car je suis content du temps passé ici. Je repartirai avec de beaux souvenirs, je suis très content du travail et du progrès ». Tout en affirmant que « la compétition me manque, les joueurs se sentent toujours mieux quand ils sont compétitifs. Je souhaite revenir le plus tôt possible ». A-t-il conclut.