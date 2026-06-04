Au plus haut depuis 7 mois… L’Algérie dope ses exportations de GNL vers l’Europe

Les exportations algériennes de gaz naturel liquéfié (GNL) ont enregistré un rebond spectaculaire au cours du mois de mai 2026, atteignant 1,04 million de tonnes. Cela représente une hausse fulgurante de 48,5 % par rapport au mois d’avril dernier, marquant ainsi un sommet inégalé depuis sept mois, après un net passage à vide en début d’année.

Selon les données de la plateforme spécialisée, Attaqa, ce volume mensuel est le plus élevé enregistré depuis octobre 2025, période où les exportations avaient culminé à 1,09 million de tonnes.

Cette performance s’inscrit dans un contexte de profondes mutations sur les marchés énergétiques mondiaux. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ont fortement perturbé le transit du GNL qatari et émirati via le détroit d’Ormuz.

L’Algérie a su tirer parti de sa position géographique stratégique et de ses capacités de production, situées hors des zones de turbulences, pour s’imposer comme une alternative fiable. En glissement annuel, les exportations de mai 2026 affichent une progression de 8,3 % par rapport au même mois de l’année précédente (0,96 million de tonnes).

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Cependant, le bilan des cinq premiers mois de l’année 2026 reste en léger recul de 5 %, avec un total cumulé de 3,78 millions de tonnes, contre 3,97 millions de tonnes durant la même période en 2025.

Cette baisse globale est néanmoins compensée par une dynamique haussière de la production de gaz naturel, qui a progressé de 4,1 % au premier trimestre 2026 pour atteindre 29 milliards de mètres cubes.

GNL algérien : La France maintient sa pole position sur le marché européen

Sur le front des destinations, la France conserve la tête du classement des importateurs de GNL algérien pour le troisième mois consécutif, devançant de peu la Turquie. Les volumes exportés se sont principalement répartis entre cinq partenaires majeurs.

La France arrive en tête avec 234 000 tonnes, malgré un recul de 9,3 % en glissement annuel. Elle est talonnée par la Turquie, qui a absorbé 203 000 tonnes (en baisse de 5,6 % par rapport à mai 2025).

L’élément marquant de ce mois de mai reste toutefois le retour en force de l’Espagne au sein du club des grands acheteurs. Après un gel quasi total de ses importations depuis novembre 2025 — à l’exception d’une seule cargaison en mars dernier —, Madrid a vu ses volumes bondir de manière spectaculaire pour atteindre 200 000 tonnes, contre seulement 68 000 tonnes un an plus tôt.

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En fin de classement, l’Italie poursuit sa trajectoire baissière avec un recul de 11 %, enregistrant un volume de 192 000 tonnes. Enfin, la Croatie stabilise sa position au cinquième rang de ce Top 5 européen, s’affirmant comme un partenaire régulier en réceptionnant 76 000 tonnes de GNL algérien.