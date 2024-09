Au-delà de l’horreur : Un bébé de 16 mois torturé et brûlé à mort par ses propres parents à Alger

Alger, le 04 septembre 2024 – Un massacre familial a bouleversé la capitale algérienne. Un juge d’instruction près du tribunal de Dar El Beïda a placé en détention provisoire un couple, dans la trentaine, soupçonné d’avoir atrocement torturé leur bébé de 16 mois jusqu’à la mort.

Les faits se sont déroulés dans le quartier de Sorecal à Bab Ezzouar. L’enquête a été ouverte suite à une plainte déposée par une voisine du couple. Elle avait signalé la disparition du nourrisson de son domicile familial et soupçonnait qu’il lui soit arrivé quelque chose de grave.

Lors d’une perquisition au domicile des suspects, les forces de l’ordre ont découvert le corps sans vie du petit garçon, portant des traces de coups, des morsures, de brûlures par un objet pointu et de torture.

Alger : un couple livre son bébé trisomique à une mort atroce

Le nourrisson serait décédé des suites des tortures infligées par ses parents. L’expertise médicale a confirmé que le décès n’était pas naturel, le bébé ayant été torturé, brûlé et mordu. Ces actes barbares ont causé des blessures graves qui ont entraîné sa mort.

Les investigations ont rapidement mené à l’arrestation des parents. La mère a avoué avoir torturé son enfant en le mordant, le brûlant volontairement afin de s’en débarrasser. Par ce geste, elle voulait se soustraire au fardeau d’élever un enfant souffrant du syndrome de Down. Le père a, quant à lui, reconnu les mêmes faits, confirmant sa participation au crime.

À l’issue de l’enquête, la mère a été transférée à la prison de koléa, tandis que le père a été incarcéré à la prison de Harrach, en attendant la suite de la procédure judiciaire.

Ce crime abominable ne restera pas impuni. Les autorités comptent bien faire payer ces horribles parents pour leur acte lâche et cruel.

Au-delà de l’horreur de ce geste, cette tragédie soulève beaucoup de questions sur notre société. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment peut-on infliger tant de souffrance à un être aussi fragile et vulnérable ? Et pire encore, par ceux qui avaient le devoir de l’aimer et de le protéger !