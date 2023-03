Attribution de la CAN 2025 : l’Algérie devra encore patienter face aux reports de la CAF

Apparemment la date d’annonce du pays hôte de l’édition de la Coupe d’Afrique des Nations CAN 2025 restera encore un mystère.

Après que de nombreux internautes et autres journalistes avaient avancé le 16 mars 2023, où se tiendra une réunion de l’organisation à Kigali pour être la date du rendez-vous de la CAF pour dévoiler l’identité du pays organisateur de la CAN 2025, qui est un rendez-vous au sommet et qui sera l’occasion pour le président de l’instance internationale, Gianni Infantino, d’être réélu à la tête de la FIFA.

A 4 jours de cette échéance, nouveau rebondissement, le président de la CAF, Patrick Motsepe ne devrait pas annoncer comme cela était initialement prévu le nom du pays organisateur de la CAN 2025 le 16 mars prochain.

En effet, c’est selon le mensuel « Jeune Afrique » le président de la CAF Patrick Motsepe ne devrait pas annoncer le nom du pays organisateur à Kigali le 16 mars prochain lors du congrès de la FIFA, à l’occasion de la réélection de Gianni Infantino, comme président de la FIFA.

Il est à rappeler que le comité exécutif de la Confédération africaine de football doit trancher entre le Maroc, l’Algérie, la Zambie et le duo Nigeria-Bénin, pour accueillir la CAN 2025, après que la CAF ait décidé de retirer l’organisation de cette dernière à la Guinée.

Quelles raisons empêchent la CAF de dévoiler le nom du pays hôte de la CAN 2025 ?

Après plusieurs reports pour l’annonce du pays qui accueillera la CAN 2025, on peut évoquer plusieurs raisons. Selon Jeune Afrique, les instances dirigeantes de la CAF n’auraient pas encore reçu les différents rapports effectués par un cabinet d’audit indépendant dans tous les pays-candidats à l’organisation de la CAN 2025.

De plus, les dates 22 et 28 mars 2023, seront marquées par la tenue des 3ème et 4ème journées des qualifications pour la CAN 2024 qui aura lieu en Côte d’Ivoire, donc des présidents des différentes fédérations qui devront s’y consacrer.

Par ailleurs, de nombreux spécialistes avancent le fait que la CAF tenterait d’éviter de se mettre dans l’embarras en annonçant le pays qui accueillera la CAN 2025 avant deux rendez-vous importants, la Coupe d’Afrique des Nations U17 va se tenir et Algérie, et la Coupe d’Afrique U23 aura lieu au Maroc. Sans oublier le Bénin (l’un des candidats à la course de l’accueil de la CAN 2025) va accueillir le congrès de la CAF prochainement.

Enfin, l’Algérie a-t-elle ses chances ? dans cette bataille, surtout après que des dirigeants de la CAF ont souligné le succès du CHAN 2022 organisé par l’Algérie, en janvier dernier. La réponse tombera, en attendant faudra tenir son mal en patience.