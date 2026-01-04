Atterrissage retardé à Dubaï : ce qu’il est arrivé au vol Air Algérie AH 4062

Un vol d’Air Algérie reliant Alger à Dubaï a connu un atterrissage particulièrement délicat dans la matinée du samedi 3 janvier. L’appareil, pourtant arrivé à proximité de sa destination finale, a été contraint de patienter plus d’une heure dans le ciel avant de recevoir l’autorisation d’atterrir à l’aéroport international de Dubaï. En cause : de fortes perturbations météorologiques liées à un épais brouillard qui a paralysé une partie du trafic aérien émirati.

Un vol de nuit perturbé à l’arrivée

Le vol AH 4062 d’Air Algérie a décollé de l’aéroport international Houari-Boumediene d’Alger le vendredi 2 janvier à 22 h 05, heure locale. Le trajet s’est déroulé normalement jusqu’à l’approche de Dubaï, où l’avion devait atterrir le samedi 3 janvier à 07 h 50, heure locale.

Cependant, à l’arrivée dans l’espace aérien des Émirats arabes unis, l’équipage a été confronté à une situation inhabituelle. Selon les données de suivi de vol consultées sur Flight Radar et Flight Aware, l’appareil a entamé une longue phase d’attente en effectuant plusieurs cercles au large des côtes nord du pays.

Le deuxième A330neo d’Air Algérie mis à l’épreuve

L’avion concerné est un Airbus A330-900neo, immatriculé 7T-VJE. Il s’agit du deuxième appareil de ce type intégré à la flotte d’Air Algérie, réceptionné seulement deux jours auparavant, le mercredi 31 décembre. Un avion flambant neuf, engagé pour la première fois sur une liaison long-courrier stratégique.

Avant d’être autorisé à entamer son approche finale, l’A330neo a effectué pas moins de sept tours dans les airs, sur une durée estimée à un peu plus d’une heure. Une situation impressionnante, mais maîtrisée, qui n’a jamais mis en danger la sécurité des passagers.

Un brouillard dense à l’origine des perturbations

La raison de cette attente prolongée est clairement identifiée. Dans la matinée du samedi, un brouillard particulièrement dense a touché les aéroports de Dubaï, perturbant lourdement les opérations aériennes. Plusieurs médias locaux, dont le Khaleej Times, ont confirmé que pas moins de 23 vols ont été déroutés vers d’autres aéroports.

Les autorités aéroportuaires ont précisé que 21 vols ont été déroutés depuis l’aéroport international de Dubaï (DXB) et deux autres depuis Dubai World Central – Al Maktoum International (DWC). Le Centre national de météorologie (NCM) avait d’ailleurs émis des alertes jaune et rouge pour brouillard, valables de minuit à 10 heures.

Contrairement à de nombreux autres vols, l’avion d’Air Algérie n’a pas été dérouté. L’équipage a choisi de patienter dans les airs, en attendant une amélioration des conditions de visibilité. Une décision prudente, courante dans ce type de situation.

Dès que les conditions l’ont permis, le commandant de bord a réussi l’atterrissage dès la première tentative. Le vol a accusé un retard de plus d’une heure à l’arrivée, un contretemps totalement indépendant de la volonté de la compagnie.

Ce type d’incident n’a rien d’exceptionnel aux Émirats arabes unis durant la période hivernale. Le brouillard matinal, souvent dense, affecte régulièrement les aéroports du pays, en particulier lors des pics d’arrivées du matin.

Air Algérie, de son côté, n’est aucunement mise en cause dans cet événement. La sécurité des passagers est restée prioritaire, et l’épisode illustre la capacité de la compagnie à gérer des situations imprévues, y compris avec ses nouveaux appareils long-courriers.

