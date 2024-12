Atterrissage d’urgence en Italie: un Algérien sauve la vie d’un passager en plein vol vers Istanbul

Un vol de la compagnie aérienne Turkish Airlines, au départ de l’aéroport d’Alger vers Istanbul, a été contraint d’atterrir en Italie, suite à une urgence médicale en avion. Heureusement, l’intervention rapide d’un médecin algérien a permis de sauver la vie d’un passager croate.

L’incident remonte au 4 décembre 2024, notamment sur le vol TK656 de la compagnie aérienne turque, reliant la capitale Alger à Istanbul, qui a décollé vers minuit. Une heure après le décollage, le silence nocturne de ce voyage a été brisé par les cris d’une hôtesse de l’air.

Un vol de Turkish Airlines au départ d’Alger dérouté en urgence vers l’Italie

En effet, à ce moment, un passager croate fait un malaise cardiaque. Constatant son état de santé, l’hôtesse de l’air a commencé à crier en cherchant un médecin parmi les passagers. Fort heureusement, un médecin algérien, en l’occurrence Mohamed Hadj Hafsi, était présent lors de ce vol.

Installé dans la rangée 16 et le malade dans le rang 18, Mohamed Hadj Hafsi s’est retourné pour constater que le voyageur en question était inconscient, raconte le médecin dans une intervention téléphonique accordée à la chaîne Echorouk TV.

Il s’agissait d’un cas d’extrême urgence qui nécessite une intervention rapide, car le passager croate faisait un arrêt cardio-respiratoire.

Le médecin algérien sauve la vie d’un passager croate en plein vol

Par ailleurs, après avoir enchaîné les gestes de réanimation pour tenter de sauver le malade puis utilisé le défibrillateur présent dans l’avion, le médecin algérien a réussi à maintenir en vie le passager, qui a repris, quinze minutes plus tard, sa respiration spontanée.

De son côté, le commandant de bord du vol TK656 a décidé de dérouter le vol vers l’aéroport le plus proche, dans ce cas celui de Palerme en Italie. Une fois sur place, le vol a été accueilli par une équipe de secours et une ambulance. Le passager en question a été transporté en urgence à l’hôpital.

Mohamed Hadj Hafsi, qui en plus d’être médecin réanimateur-anesthésiste est aussi enseignant du module de secourisme à l’université, rappelle que ces gestes de sauvetage, qui ont permis de maintenir en vie le voyageur, doivent être maîtrisés par tout le monde et pas seulement par les agents de bord.

Le changement d’itinéraire de ce vol, reliant Alger à Istanbul vers l’aéroport de Palerme, a été confirmé par les données de Flight Radar.

