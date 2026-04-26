Attention, la DGI actualise ses plateformes : voici les nouveaux liens officiels

Dans le cadre de la modernisation de ses services numériques, la Direction Générale des Impôts (DGI) a annoncé, ce dimanche, une mise à jour majeure des adresses électroniques donnant accès à ses principales plateformes.

Désormais, les contribuables devront impérativement utiliser de nouveaux liens pour accéder au portail « Jibayatic » ainsi qu’à la plateforme de demande du Numéro d’Identification Fiscal (NIF) à distance.

Selon le communiqué de la DGI, cette transition vers le domaine officiel du Ministère des Finances est effective immédiatement. Voici les changements opérés :

Portail « Jibayatic » : L’adresse devient jibayatic.mf.gov.dz (en remplacement de jibayatic.mfdgi.gov.dz).

» : L’adresse devient (en remplacement de jibayatic.mfdgi.gov.dz). Plateforme NIF en ligne : L’adresse devient nifenligne.mf.gov.dz (en remplacement de nifenligne.mfdgi.gov.dz).

Services fiscaux en ligne : La DGI migre vers des liens plus sécurisés

L’administration fiscale souligne que l’utilisation de ces nouveaux liens est obligatoire à compter de ce jour. Cette mesure s’inscrit dans une stratégie globale visant à :

Améliorer la qualité des services numériques offerts aux citoyens et aux entreprises.

Faciliter l’accès aux outils de télédéclaration et de paiement.

Garantir un niveau de sécurité optimal et une plus grande fiabilité des transactions électroniques sous l’égide du domaine institutionnel du ministère.

🟢 A LIRE AUSSI : Vignette automobile et contrôle technique : Voici tout ce qui change en 2026 (DGI)

« Ce passage au domaine mf.gov.dz renforce l’ancrage institutionnel de nos services dématérialisés et assure une meilleure protection des données des contribuables », précise la DGI.

La Direction Générale des Impôts invite l’ensemble des partenaires et contribuables à mettre à jour leurs favoris et reste disponible via ses canaux de communication habituels pour toute assistance technique ou information complémentaire. Pour plus de détails, les usagers peuvent également consulter le site web officiel de la DGI.

🟢 A LIRE AUSSI : DGI : Suspension temporaire du portail « Jibayatic » jusqu’à cette date

Ce passage aux nouveaux domaines officiels marque la finalisation de l’opération technique d’envergure entamée le 23 avril dernier. Pour rappel, les services numériques de la DGI avaient connu une interruption totale de 72 heures afin de permettre une mise à niveau profonde de l’infrastructure.

Cette migration vers les adresses .mf.gov.dz constitue donc la concrétisation des efforts de modernisation annoncés, visant à offrir aux contribuables un environnement numérique plus stable, mais surtout plus hermétique face aux risques cyber.