Attention aux faux SMS ! Algérie Poste lance un appel à la vigilance

Dans un monde de plus en plus digitalisé, où les paiements et les virements se réalisent en deux clics, la sécurité des données bancaires et personnelles devient cruciale.

Dans cette optique, Algérie Poste s’est engagée dans une initiative de sensibilisation sur les dangers liés aux fraudes en ligne.

Cette institution bancaire a rappelé à plusieurs reprises à ses clients l’importance de rester prudent lors des transactions financières effectuées sur internet.

Dans son récent poste Facebook, Algérie Poste appelle les usagers de ses services à faire preuve de prudence en ce qui concerne les messages qui pourraient être envoyés de la part des fraudeurs au nom de l’institution officielle.

Protégez vos transactions via ECCP, recommande Algérie Poste

Sur sa page Facebook officielle, ainsi que dans le cadre de sa campagne de sensibilisation « Votre sécurité, notre priorité« . Algérie Poste souligne l’importance de vérifier l’authenticité des messages reçus lors des transactions bancaires effectuées via ses applications.

Afin de lutter contre la cybercriminalité, et protéger ses clients, Algérie Poste invite tous les utilisateurs de ses services à activer les options de sécurité, ainsi que les notifications par SMS. Celles-ci permettent de suivre l’activité des comptes CCP, ainsi que d’être averti en cas de transaction suspecte.

Afin de vérifier que les messages SMS proviennent de la source officielle, et de maximiser la sécurité des utilisateurs, l’entreprise incite également à télécharger l’application ECCP. (Cliquez ici). Celle-ci vous permettra de garder l’œil sur toutes les transactions effectuées, ainsi que sur le solde courant.

De plus, l’application mobile ECCP dispose, elle aussi, de l’option « messages ». Les utilisateurs seront notifiés sur toute action effectuée sur leurs comptes.

Vigilance requise : préservez vos données contre les tentatives de fraude

Suite aux chiffres révélés récemment quant aux escroqueries numériques via les applications de transfert d’argent, dont Baridimob. Algérie Poste met également en garde contre les potentiels risques d’arnaques en ligne.

En effet, il est primordial de maintenir les informations liées aux comptes CCP, confidentielles. Qu’il s’agisse de données de la carte Edahabia (OTP et Cvv) ou d’autres informations sensibles révélant l’identité de l’utilisateur.

En somme, grâce à la campagne de sensibilisation d’Algérie Poste et ses rappels quotidiens. Les utilisateurs de ses services sont armés contre les menaces liées aux transactions numériques. Cependant, il est crucial de tenir compte des recommandations de l’institution afin de garantir la sécurité de vos fonds.