Attention ! Algérie Poste lance une mise en garde urgente contre cette nouvelle arnaque

Le monde numérique devient un terrain de jeu de plus en plus complexe pour les fraudeurs. Aujourd’hui, les malfaiteurs ne se contentent plus de simples messages mal écrits ; ils font preuve d’une inventivité et d’un professionnalisme assez déconcertants.

Ces derniers maîtrisent l’art de la manipulation et utilisent des scénarios tellement crédibles qu’il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Dans ce contexte où la ruse est devenue une véritable expertise, Algérie Poste a décidé de monter au créneau pour protéger ses clients.

La menace actuelle prend la forme d’appels téléphoniques très convaincants. Des individus se font passer pour des employés de la poste, adoptant un ton sérieux et rassurant pour gagner votre confiance. Leur objectif est simple : vous soutirer des accès que vous ne devez partager avec personne.

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Pour garder votre argent en sécurité, Algérie Poste rappelle qu’un agent ne demande jamais les éléments suivants par téléphone :

Le numéro de votre carte Eddahabia ;

Votre code confidentiel (PIN) ;

Le code de vérification reçu par SMS (OTP).

Si vous recevez un appel de ce genre, gardez la tête froide. Peu importe l’urgence invoquée par votre interlocuteur, c’est une tentative d’escroquerie. La consigne est simple : ne donnez aucune information, raccrochez immédiatement et signalez l’incident via les canaux de communication officiels de l’entreprise.

La vigilance est votre meilleure défense. En restant informés, vous coupez court aux ambitions de ces imposteurs qui comptent sur l’effet de surprise pour agir.

Arnaques en ligne : Le mirage des réseaux sociaux et le piège du clic

Au-delà des appels, la menace s’étend désormais massivement sur internet, notamment à travers des pages frauduleuses qui imitent à la perfection l’image d’Algérie Poste. Ces plateformes profitent souvent du lancement de nouveaux services pour diffuser de fausses informations, comme des procédures simplifiées pour obtenir une carte de paiement.

Le piège est bien rodé : on vous invite à cliquer sur un lien pour remplir un formulaire ou finaliser une demande. C’est la technique de l’hameçonnage (ou phishing). En cliquant, vous êtes redirigé vers des sites miroirs conçus uniquement pour capturer vos identifiants bancaires et vos informations personnelles.

La digitalisation simplifie la vie, mais elle demande aussi de nouveaux réflexes pour sécuriser votre environnement financier :

Fiez-vous uniquement au badge bleu : Les seules sources d’informations valables sont les pages officielles et certifiées d’Algérie Poste. Tout ce qui provient d’une page non vérifiée doit être ignoré.

et certifiées d’Algérie Poste. Tout ce qui provient d’une page non vérifiée doit être ignoré. Méfiez-vous des liens tiers : Ne cliquez jamais sur un lien envoyé par un inconnu ou trouvé dans une publication non officielle, même si l’offre semble attrayante.

ou trouvé dans une publication non officielle, même si l’offre semble attrayante. Devenez acteur de la protection collective : Si vous tombez sur une page suspecte, signalez-la. Ce geste simple aide l’institution à faire fermer ces faux comptes et protège l’ensemble des citoyens.

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La sécurité de vos biens commence par cette vigilance de chaque instant. En refusant de céder à l’urgence ou à la curiosité face à ces messages, vous rendez ces tentatives de fraude totalement inefficaces.