Attentats de 2015 en France : un Algérien arrêté en Italie

Un ressortissant Algérien âgé de 36 ans a été arrêté en Italie. Il s’agit d’un complice présumé des auteurs des attentats du 13 novembre 2015, à Paris. Il est également suspecté d’appartenir à l’organisation terroriste de l’État Islamique.

Cette arrestation survient avant 6 mois jour pour jour de l’ouverture du procès tant attendu en France des attentats qui ont secoué la capitale Paris, le 13 novembre 2015. Ces attentats ont frappé au niveau du Bataclan, des terrasses de café et des abords du Stade de France. Au total, ces actes terroristes ont fait 130 morts.

Il était en contact avec les frères Kouachi

C’est dans le cadre de cette affaire qu’un ressortissant Algérien a été arrêté au sud de l’Italie, et plus précisément dans la ville de Bari. Le ressortissant Algérien de 36 ans est accusé d’appartenir à l’État islamique, et d’être un des complices des auteurs des attentats de 2015 en France.

Selon le journal français Le Parisien, il est reproché au suspect d’avoir fourni de faux documents aux auteurs des crimes qui ont touché le Bataclan, les terrasses de café et les abords du Stade de France. Le journal précise également que le ressortissant Algérien avait également des contacts avec Amedy Coulibaly, Chérif Kouachi et Saïd Kouachi, les auteurs des attentats de janvier 2015 contre le journal satirique Charlie Hebdo et contre une épicerie juive.

Le quotidien Italien La Repubblica, précise quant à lui que le suspect a été arrêté pour détention de faux papiers, et qu’il s’agit d’un élément d’une organisation terroriste active au niveau de la France et de la Belgique. Une conférence de presse sera tenue par le procureur de la république de Bari, conjointement avec les enquêteurs, le Service de lutte contre l’extrémisme et le terrorisme extérieur de la police nationale, ainsi qu’avec une section spécialisée de la police de Bari.