Attentat Turquie : le MAE fait le point sur la situation des Algériens

Une forte explosion a secoué Istanbul ce dimanche 13 novembre 2022. Le drame a eu lieu au niveau de la rue Istiklal, une artère commerçante et très fréquentée située au cœur de la ville. Le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé ce « vil attentat » qui fait pas moins de six morts et quatre-vingt-un blessés. L’Algérie a fermement condamné cet acte terroriste et a fait le point concernant la situation de la communauté nationale établie là-bas.

Dans un communiqué rendu public ce dimanche soir, le département du ministre Ramtane Lamamra a affirmé qu’ « il suit de près, par l’intermédiaire du Consulat général d’Algérie à Istanbul, la situation des membres de la communauté algérienne présents dans cette région, et ce, suite à l’explosion qui a eu lieu aujourd’hui au niveau de la rue Istiklal au cœur de la ville d’Istanbul ».

D’après le Ministère des Affaires étrangères, « le bilan des victimes et des blessés de l’exposition ne compte aucun ressortissant algérien ». Toutefois, le département du ministre Lamamra a appelé « les citoyens algériens, résidant ou transitant à Istanbul, à bien respecter les consignes de sécurité et de prudence émises par les autorités turques ».

Attentat terroriste à Istanbul : l’Algérie condamne fermement l’acte

En outre, « l’Algérie a condamné, dans les termes les plus fermes, l’attentat terroriste qui a ciblé ce dimanche le quartier Taksim, au cœur de la ville d’Istanbul en Turquie, et qui a fait plusieurs victimes », a indiqué le communiqué du Ministère des Affaires étrangères.

En cette douloureuse circonstance, « l’Algérie a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes et a exprimé sa solidarité totale avec la République de Turquie, direction, Gouvernement et peuple ».

Par la même occasion, « l’Algérie a insisté sur la nécessité d’intensifier les efforts de la communauté internationale en vue de lutter contre le terrorisme suivant une approche inclusive et multilatérale qui veille à faire face à la croissance dangereuse qu’a connue ce fléau ces derniers temps et à l’empêcher en tarissant ses sources matérielles et intellectuelles ».

« L’Algérie, qui a souffert des affres du terrorisme et a réussi à le vaincre, reste convaincue que la République de Turquie, pays amie, est capable de venir à bout de ce fléau, grâce à l’unité et à la résilience de son peuple et à son soutien aux efforts de ses dirigeants visant à préserver la sécurité et la stabilité du pays », a encore indiqué le communiqué du département du ministre Lamamra.

Turquie : une kamikaze serait à l’origine de l’attentat d’Istanbul

Le monde entier a les yeux rivés sur la Turquie qui a été victime, ce dimanche, d’un attentat terroriste ayant ciblé la rue piétonne, commerciale et très fréquentée du quartier de Taksim. Dans une allocution télévisée en directe, le Président turc, Recep Tayyip Erdogan, a dénoncé « ce vil attentat terroriste » et a assuré que « ses auteurs seront démasqués ».

D’ailleurs, le Président turc Erdogan a fait part « de l’implication d’une femme ». « Nous considérons qu’il s’agit d’un attentat terroriste dû à l’explosion d’une bombe déclenchée par un assaillant qui serait une femme, selon les premières informations », a-t-il déclaré.

Pour précision, « l’explosion s’est produite peu après 16 heures (heure locale en Turquie), au moment où la foule dans la rue Istiklal était particulièrement dense », ont rapporté les médias. Le dernier bilan de l’attentat terroriste d’Istanbul fait état de six morts et d’environ quatre-vingt-un blessés.