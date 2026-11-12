Attentat raciste de Trappes : les aveux glaçants de l’assaillant sur les « 600 000 Algériens »

Entre séjour en psychiatrie, propos décousus et revendications racistes assumées, les auditions de Kevin Tessier éclairent les ressorts de l’attaque meurtrière perpétrée le 23 octobre à Trappes (un mort et sept blessés). Sa fixation sur le chiffre des « 600 000 Algériens » pour justifier son passage à l’acte sanglant pose la question de la perméabilité entre la violence d’ultradroite et la normalisation d’une rhétorique anti-algérienne alimentée par les chaînes d’information en continu et le discours politique au sommet de l’État.

Le vendredi 23 octobre, l’assaillant a d’abord ciblé la mosquée de la ville. Trouvant les lieux encore vides avant l’arrivée des fidèles, il a poursuivi sa progression meurtrière à travers les rues de Trappes, ôtant la vie à un jeune homme noir de 26 ans et faisant sept autres blessés.

Au terme de quatre jours d’audition dans les locaux de la sous-direction antiterroriste (SDAT) — entrecoupés d’un passage en unité psychiatrique et rythmés par des propos tantôt décousus, tantôt provocateurs —, Kevin Tessier finit par lâcher : « J’agis pour la France. » Le 27 octobre au soir, le suspect de 39 ans reconnaît pour la première fois le mobile raciste de son attaque : « J’ai choisi les personnes sur lesquelles j’ai tiré en fonction de leur ethnie ou de leur religion », assume-t-il devant les enquêteurs.

Le jeudi 29 octobre, la justice place Kevin Tessier en détention provisoire après sa mise en examen pour « assassinat et tentatives d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste ». Les magistrats ont également retenu la circonstance aggravante de crime commis en raison de « l’appartenance vraie ou supposée à une prétendue race, ethnie, nation ou religion ».

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Comportement troublant et froideur émotionnelle

D’après les éléments d’enquête consultés par Le Monde, Kevin Tessier présente un profil ambivalent, mêlant profonds troubles psychiques et radicalisation idéologique. Dès son interpellation avec froideur à Coignières le 23 octobre, le suspect — qui se dit « schizophrène » et affirme avoir pris de la cocaïne le matin même pour « se donner du courage » — lie son passage à l’acte aux violences de la manifestation du 17 octobre contre la vie chère et à « tout ce qu’il se passe à la télévision », lâchant de façon elliptique : « J’en ai marre d’eux. »

Dès son escorte vers son domicile piégé, Kevin Tessier affiche une provocation glaçante et lance une tirade xénophobe : « Il y a 600 000 Algériens en France. J’espère qu’on se souviendra de moi, que je deviendrai un exemple pour les Français, qu’ils se battront. » Après des auditions chaotiques à Levallois-Perret et des simulations de crises en cellule, la justice l’envoie en observation psychiatrique. Des experts écartent finalement la schizophrénie, ne relevant qu’une « froideur émotionnelle » et des troubles de la personnalité ne nécessitant pas d’hospitalisation sous contrainte.

De retour en garde à vue le 26 octobre, le trentenaire retrace son parcours de précarité et avoue s’être préparé le matin même — après avoir consommé café et cocaïne — pour ne pas honorer une convocation judiciaire suite à une agression raciste commise trois jours plus tôt. S’il prétend avoir tiré « au hasard » en direction de ses victimes, il admet s’être senti « soulagé » d’avoir « atteint son objectif ».

« Libérer la France »

Au cours de sa cinquième audition, Kevin Tessier finit par admettre avoir ciblé ses victimes en raison de leur ethnie, affirmant vouloir « libérer » la France face à une prétendue « colonisation » par les « islamistes et Africains ». Décrivant son parcours meurtrier sans états d’âme, il détaille aux enquêteurs avoir tiré à l’aveugle puis de près sur plusieurs passants et automobilistes, tout en exprimant un soulagement glaçant.

Lorsqu’il apprend que l’une de ses victimes était une fillette de 11 ans, il se dit « perturbé » en raison de sa taille tout en refusant de ressentir le moindre remords. Rejetant l’étiquette de terroriste qu’il réserve aux étrangers, il justifie son passage à l’acte par le climat médiatique, les attentats passés et les manifestations récentes, qu’il perçoit comme des attaques menées contre les Français.

L’enquête met en lumière une dérive xénophobe ancienne enracinée dans des troubles de la personnalité, confirmée par les témoignages de proches évoquant une haine profonde des Noirs et des Arabes ainsi qu’un discours de « guerre civile ». S’il prétend avoir toujours été de droite et qualifie d’« infiltration » son passage furtif dans des associations de gauche, les perquisitions révèlent des dizaines d’autocollants du Rassemblement national et un mémo listant des opposants politiques.

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Une attaque préméditée de longue date

Bien que le suspect fixe le déclic de son attaque au 20 octobre à la suite d’un différend en station-service, les investigations démontrent une préparation minutieuse amorcée dès le mois de septembre avec l’achat d’équipements militaires sur Internet. Deux jours avant le drame, il avait également pris soin de supprimer ses comptes en ligne, de revendre son matériel informatique et de dissimuler son téléphone portable.

Le lendemain de sa mise en examen, Kevin Tessier tente de mettre fin à ses jours, laissant planer le doute sur sa responsabilité pénale alors que ses avocats appellent à la sérénité de l’instruction. De leur côté, les avocats des parties civiles dénoncent vivement une défaillance institutionnelle et un angle mort persistant des services de renseignement face à la menace terroriste d’ultradroite.

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