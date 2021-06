Atteinte d’un cancer, le cri poignant de l’athlète Samira Mokrani

L’athlète Algérienne Samira Mokrani, ancienne championne du monde de kempo, un art martial japonais, a lancé un cri de détresse à travers une vidéo qui a fait le tour de la Toile dans un état de santé préoccupant, appelant à l’intervention du ministère de la Jeunesse et des Sports.

Samira Mokrani, étudiante en M1 littérature Amazigh, une championne du mode plusieurs fois du kempo, vit des moments difficiles.

Atteinte d’un cancer de Sein, l’athlète ayant levé le drapeau national dans plusieurs pays dans monde en décrochant sept titres de championne du monde, a lancé un appel au ministère de la Jeunesse et des Sports, pour d’une prise en charge médicale appropriée.

Dans une interview récente accordée à Berbère Télévision, la championne du monde a déclaré : « J’ai été une jeune fille normale, je suivais mes études le plus normalement monde, en parallèle je faisais mon sport que j’ai beaucoup aimé. Tout d’un coup j’ai eu quelques douleurs au niveau des seins, j’ai visité un médecin et il m’a annoncé que je suis atteinte d’un cancer de sein », a-t-elle déclaré.

Samia Mokrani lance un cri de détresse

« Je lance un appel à l’état et au ministère de la Jeunesse et des Sports, lorsque j’ai été en forme, j’ai tout donné pour mon pays, maintenant, c’est à eux de nous aider, il nous faut une prise en charge appropriée à moi et à tous les sportifs algériens qui souffrent en silence. C’est la moindre des choses pour nous récompenser. J’ai beaucoup apporté à l’Algérie et j’espère que cet appel aura un écho favorable ».

L’athlète qui se trouve toujours dans l’attente, a ajouté, « Je n’arrive plus à payer les charger de mes traitements, je n’ai plus les moyens du moment que je n’ai aucun emploi qui me permettra de couvrir les frais des médicaments et des médecins ».

Samira Mokrani a reçu un large élan de solidarité parmi ses ex-coéquipiers et autres sportifs et tous les internautes algériens, surtout lorsqu’on sait ses grandes qualités morales, car elle a été de tout temps une athlète exemplaire.

Ainsi, les responsables concernés sont interpellés pour réagir avant qu’il ne soit trop tard. Samira Mokrani mérite plus, ne serait-ce que pour services rendus à la nation.

« Hier j’ai combattu sur le terrain pour décrocher des médailles, aujourd’hui je livre un autre combat, celui de vaincre le cancer », a-t-elle conclu.