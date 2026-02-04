Atteinte à l’image de l’Algérie : un jeune homme écroué à la prison

Le juge du tribunal correctionnel de Sidi M’hamed a ordonné le placement en détention provisoire d’un jeune homme dans la vingtaine à la prison d’El-Harrach, suite à la diffusion d’une vidéo jugée atteinte à l’image de l’Algérie et portant atteinte à l’intégrité des personnes.

L’accusé a été présenté immédiatement à la justice selon les procédures de la comparution immédiate. Il fait l’objet de poursuites pour atteinte à l’image nationale et atteinte à l’intégrité d’autrui.

Lors de son audition, le jeune homme a reconnu les faits qui lui sont reprochés, expliquant avoir agi sous l’effet de difficultés psychologiques et sociales. Il a exprimé ses regrets pour la réalisation et la diffusion de ces vidéos et a sollicité l’indulgence de la cour.

Après le réquisitoire du procureur de la République, le juge a fixé la lecture du verdict à la semaine prochaine, tout en ordonnant le maintien en détention provisoire de l’accusé jusqu’à la décision finale.

Un couple poursuivi pour escroquerie aux visas et documents falsifiés

Dans une autre affaire de corruption, le tribunal de Cheraga a poursuivi en justice, par défaut, un couple propriétaire d’une agence de voyages, accusé de fraude et d’escroquerie. La procédure fait suite à la plainte d’un citoyen affirmant avoir été trompé par le couple, qui lui avait promis une obtention de visa de travail pour le Canada, tout en lui subtilisant une somme de 29 millions de centimes.

La plainte initiale a été déposée par un jeune homme dans la trentaine. Selon ses déclarations, le couple, propriétaire et gérant de l’agence touristique, proposait à ses clients des visas pour plusieurs pays étrangers, dont le Canada, la Suisse et les États-Unis, moyennant des frais et des honoraires supplémentaires. Le plaignant avait fourni un dossier administratif complet, comprenant ses diplômes universitaires et ses expériences professionnelles en Algérie, et avait versé 29 millions de centimes comme premier acompte sur un montant total de 64 millions de centimes.

Après avoir attendu en vain la délivrance du visa, il a reçu un contrat de travail canadien qui s’est révélé falsifié. L’enquête a mis en évidence que le couple avait inséré dans son dossier des documents falsifiés, dont des certificats émanant de la direction des impôts et des attestations universitaires ne correspondant pas à ses études réelles.

Implications légales et audience du couple

Le plaignant a alors saisi les autorités, et l’enquête a révélé que le couple avait trompé d’autres victimes, notamment des habitants de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, qui avaient également déposé plainte pour escroquerie. Les mis en cause sont donc poursuivis pour les mêmes faits.

Lors de l’audience, le couple ne s’est pas présenté, tandis que l’avocat de la victime a demandé que son client soit reconnu partie civile et que les prévenus soient condamnés à verser 1 million de dinars en réparation des préjudices subis.

De son côté, le procureur de la République a requis une peine de trois ans de prison ferme et une amende de 100 000 dinars à l’encontre du couple.

