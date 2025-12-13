« Atteinte à la réputation de l’ANP » : le MDN réagit avec fermeté

Le Ministère de la Défense Nationale (MDN) est monté au créneau ce samedi pour dénoncer et démentir avec la plus grande fermeté des informations diffusées par « certains médias et sites web » concernant la prétendue création par l’Algérie d’unités de mercenaires dans la région du Sahel.

Le MDN fustige « une autre tentative désespérée de nuire à la réputation de l’Armée nationale populaire (ANP) » et de « ternir l’image immaculée de l’Algérie ».

Dans un communiqué officiel au ton très ferme, le MDN algérien a qualifié ces informations de « diffamation flagrante et un mensonge manifeste » et de « récits et des scénarios fictifs ratés, mal réalisés, issus de leur imagination et de celle de leurs maîtres ».

Le Ministère dément « catégoriquement ces informations trompeuses et ces accusations infondées », affirmant qu’elles sont propagées par des « sites mercenaires qui font la promotion d’agendas sournois servant des entités hostiles à notre pays ».

🟢 À LIRE AUSSI : Neige en Algérie : fermeture des routes dans ces wilayas

Selon le communiqué, ces tentatives visent à « saper la stabilité de notre nation, de discréditer les institutions de l’État et d’influencer l’opinion publique ». Le MDN estime toutefois que l’opinion publique est « pleinement consciente de la fausseté des prétentions de ces sources et ne se laisse pas tromper par de telles absurdités que personne de sensé ne croirait ».

Mercenaires algériens au Sahel : Le MDN dénonce une campagne de désinformation

Le Ministère de la Défense a tenu à réaffirmer les principes fondamentaux qui guident l’action de l’Armée Nationale Populaire, héritière de l’Armée de Libération Nationale (ALN).

L’ANP, rappelle le MDN, « accomplit ses missions dans le strict respect de la Constitution et des lois de la République algérienne, et en totale harmonie avec sa politique et ses principes établis basés sur la bonne entente avec les voisins, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans leurs affaires internes, et la préférence pour le dialogue et les négociations pour résoudre les crises ».

🟢 À LIRE AUSSI : Le MDN publie un communiqué urgent aux propriétaires de ces appareils

Concernant le Sahel, l’Algérie, qui plaide constamment pour la paix et la sécurité régionales, « ne peut en aucun cas être un acteur dans la perturbation de sa stabilité », insiste le MDN. Le pays cherche au contraire « toujours à contribuer au développement économique et social des habitants de la région, en consacrant le principe de solidarité ».

Le MDN rappelle les principes constitutionnels de l’ANP

Le communiqué a également souligné le rôle de l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme, rappelant que le pays a été « brûlée par ce fléau avant tout le monde et qui a été pionnière dans son éradication ».

Le MDN met en avant l’engagement sans faille de l’Algérie dans ce combat, mené « à une époque où le doute, l’hésitation et la complaisance caractérisaient de nombreux contextes politiques et médiatiques régionaux et internationaux ».

En conclusion, le Ministère de la Défense Nationale se veut rassurant : « Ces campagnes de propagande ignobles […] ne pourront pas atteindre leurs objectifs méprisables et ne pourront pas perturber le rôle central de notre pays dans la région, en tant qu’acteur actif dans la promotion de la paix et de la stabilité ».