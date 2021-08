Attaques racistes contre la kabylie : Une plainte déposée contre X

La ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) vient de se constituer partie civile pour ester en justice, l’auteur d’une vidéo appelant à la violence et à la haine et à exterminer la Kabylie.

En effet, suite à la diffusion sur les différentes plateformes des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Tiktok…) d’une vidéo appelant à la haine raciale, la ligue algérienne des droits de l’Homme (LADH) a décidé d’agir en saisissant la justice.

Le communiqué de la Ligue a précisé, » Sur cette vidéo, diffusée après le meurtre ignoble et abjecte dont a été victime Djamel Bensmaïl, et devenue virale en quelques heures à peine, on voit trois jeunes, qui se disent de Annaba, appeler à rayer la Kabylie de la carte de l’Algérie. Ces individus tentent d’utiliser la tragédie nationale et l’effet de choc provoqué par l’inqualifiable assassinat de « Jemmy » pour cracher leur venin et distiller leur haine contre les habitants de toute une région du pays ».

Plainte contre X

Ainsi, le président de la LADDH, introduit ce mardi 17 août 2021, une plainte contre « X » auprès du procureur de la République près le tribunal d’Annaba afin que tous les individus ayant pris part à cette vidéo soient identifié et jugé pour « discours de la haine comprenant un appel à la violence », conformément à l’article 32 de la loi sur la lutte contre la discrimination et le discours de haine.

Selon la Ligue, ce genre de comportements favorise la prolifération inquiétante des discours haineux, et sème la haine et le racisme entre les différentes régions du pays.