Attaques d’enfants à la seringue : le tribunal de Boufarik ouvre une enquête

Une enquête a été ouverte au niveau du tribunal de Boufarik suite à deux affaires qui concernent l’agression de deux élèves à la seringue. En effet, dernièrement plusieurs enfants ont été victimes de ce genre d’agression. Selon un communiqué dévoilé par l’instance susmentionnée, la première agression a eu lieu à Boufarik. En effet, une élève en deuxième année primaire a été piquée à la seringue par une femme inconnue. Et ce, dès sa sortie de l’établissement scolaire.

Quelques jours plus tard, le même incident s’est reproduit au niveau de la commune de Birtouta. D’ailleurs, l’auteur de l’agression n’était autre qu’une femme voilée. On notera que la victime est âgée de 8 ans. En attendant les résultats de l’enquête, le tribunal a insisté sur l’importance de sensibiliser les enfants par leurs parents à cet égard. De ce fait, les services responsables ont incité tous les citoyens à signaler ces incidents afin de pouvoir arrêter ces criminels. Et ainsi lutter contre ce phénomène dangereux qui menace la vie des enfants.

L’agression à la seringue prend de l’ampleur en Algérie

Dans le même sillage on notera que l’agression à la seringue est une forme d’attaque qui consiste à agresser une personne. Et ce, en lui injectant un liquide ou une substance inconnue à l’aide d’une seringue. Malheureusement, les victimes d’agression à la seringue peuvent être exposées à de nombreux risques pour leur santé.

Notamment, l’infection par des virus, des bactéries ou des produits chimiques. Cependant, la gravité des effets dépendra de la substance injectée, de la quantité et de la rapidité de l’intervention médicale. À vrai dire, les motifs de ces agressions peuvent être divers, allant de la simple envie de faire peur ou de nuire à la personne, à des raisons plus spécifiques telles que, le vol, la vengeance ou la propagation de maladies. De ce fait, il est primordial de sensibiliser les citoyens quant à cette nouvelle forme d’agression. D’autant plus qu’elle vise les enfants.