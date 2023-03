Attaques à la seringue en Algérie : la GN lance un appel aux citoyens

Suite aux plusieurs cas d’agression à la seringue, la gendarmerie nationale a appelé les citoyens à signaler tout cas suspect afin de faciliter le travail des autorités. Il les invite à utiliser le numéro vert et décrire les situations par téléphone

Le commandement de la gendarmerie nationale a également appelé à éviter les exagérations avant que les choses ne soient connues. Il a aussi noté que les autorités compétentes ont ouvert des enquêtes sur le phénomène.

Une coordination est en cours avec tous les partenaires et les autorités judiciaires. La présence sur le terrain dans la proximité des écoles, en particulier des écoles primaires, a été prise en charge. L’objectif est de sortir et se coordonner avec les intérêts de la sécurité nationale et les responsables de l’éducation.

Un phénomène qui inquiète

Les attaques à la seringue à l’encontre des écoliers à la sortie des établissements scolaires se sont multipliées ces derniers jours en Algérie. Le milieu éducatif algérien vit la propagation de ce phénomène étrange représenté par la piqûre des élèves avec des aiguilles en milieu scolaire.

Cela a provoqué un état de panique parmi les parents. Cette forme d’agression consiste à injecter un liquide ou une substance inconnue à l’aide d’une seringue. Plusieurs arrestations ont eu lieu dans différentes wilayas du pays ces derniers jours.

Ces crimes auraient tous un lien avec la sorcellerie. Des objets servant à la pratique de cette dernière (des talismans et d’autres objets) ont été retrouvés au niveau du domicile des suspects.