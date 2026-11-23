La tension monte d’un cran en Méditerranée orientale après une série d’attaques inédites au cœur du port de Benghazi. Dimanche, un navire russe a été frappé par une explosion suivie d’un violent incendie — une attaque imputée à des drones maritimes selon les autorités de l’Est libyen — avant qu’un second navire ne soit ciblé dans la soirée. Face à cette escalade maritime aux enjeux géopolitiques majeurs, la mission de l’ONU en Libye exige l’ouverture rapide d’une enquête indépendante.

Selon une annonce faite dimanche 22 novembre par les autorités de l’Est libyen, deux navires ont été pris pour cible par des drones maritimes au large de Benghazi. Les frappes ont visé un bateau russe ainsi qu’un navire marchand dont le pavillon reste inconnu à ce stade.

Ces attaques interviennent dans un contexte marqué par l’intensification des frappes ukrainiennes à longue portée ciblant la Russie, très loin de la ligne de front.

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La mission de l’ONU en Lybie demande l’ouverture d’une enquête indépendante

Faisant part de sa « profonde préoccupation » dans un message posté sur X, la mission de l’ONU en Libye (Manul) s’est gardée de nommer tout pays. Elle exhorte néanmoins à « l’ouverture immédiate d’une enquête indépendante et transparente » dans le but d’éclaircir les circonstances des attaques et d’en identifier les responsables.

Ces incidents s’inscrivent dans une série noire pour la flotte russe. Samedi déjà, un cargo russe était visé par un drone ukrainien en mer Baltique. Un scénario qui rappelle le naufrage d’un méthanier russe début mars au large de la Libye, après une attaque que Moscou avait directement attribuée à Kiev.

تُعرب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء الهجمات التي نُفِّذت على ميناء بنغازي البحري وقبالة ساحل المدينة يوم الأحد، وتؤكد على وجوب الاحترام الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها ومقدّراتها.

وتدعو البعثة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف للوقوف على الحقائق ومحاسبة المسؤولين، معربةً عن استعدادها لتقديم المساعدة إلى السلطات الليبية في هذا التحقيق.

كما تحث البعثة جميع الأطراف على التحلي بأقصى درجات ضبط النفس، والامتناع عن نشر أي معلومات لم يتم التحقق منها، أو تسييس الحادثة أثناء سير التحقيق، محذّرةً من أي أعمال أو خطابات تصعيدية من شأنها تأجيج التوترات داخل ليبيا أو جرّ البلاد إلى مواجهات إقليمية أو دولية أوسع؛ مؤكدة أن ليببا لا تحتمل، ولا ينبغي لها، أن تصبح ساحةً للصراعات الخارجية.

وترى البعثة أن هذه الهجمات تعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتسريع الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الوطنية الليبية وتعزيز قدرتها على صون سيادة البلاد وأمنها الوطني. وإذ تؤكد البعثة أنها ستواصل متابعة هذه التطورات الخطيرة عن كثب، فإنها تدعو جميع الجهات الفاعلة إلى التصرف بمسؤولية للحفاظ على استقرار البلاد والبناء على المكاسب التي تحققت بمشقة في العملية السياسية وصولاً إلى تسوية دائمة. — UNSMIL (@UNSMILibya) November 22, 2026

Les premières informations faisaient pourtant état d’un tout autre scénario : dimanche, la presse locale évoquait initialement un incendie déclenché par une explosion dans un dépôt de munitions de la base navale de Benghazi. D’après la chaîne Alhadath TV, les secours avaient immédiatement appelé les riverains à éviter la zone, avant de confirmer la maîtrise du sinistre.

La piste de l’accident a rapidement été écartée. Dans un communiqué, le gouvernement basé à Benghazi a précisé que les premiers éléments de l’enquête situent l’explosion directement « à bord du navire (russe) amarré au port », jugeant « probable qu’il ait été visé par une attaque de drones ». Selon la même source, le bâtiment faisait route vers la Russie et effectuait une escale technique de ravitaillement en carburant et en vivres, conformément aux accords de coopération liant les deux pays.

Kiev revendique ces attaques

Malgré l’ampleur de l’incident, les autorités de l’Est libyen se veulent rassurantes : une fois l’incendie maîtrisé et le périmètre sécurisé, le port de Benghazi, la base navale et leurs dépôts sont restés intacts, permettant la poursuite normale des activités. Parallèlement, une « enquête approfondie » a été ouverte en coordination avec Moscou pour faire la lumière sur les circonstances de l’attaque, identifier son origine et en retrouver les auteurs.

Le mystère est levé : Kiev assume officiellement la paternité de la double offensive menée à Benghazi contre un bâtiment de la marine russe et un cargo. Sur le réseau social X, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué lundi matin « une opération ukrainienne exemplaire en réponse à la guerre de la Russie ». Appuyant ses propos par des images de la frappe, le chef de l’État affirme même que le navire militaire russe a sombré.

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An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Donnant plus de détails sur le déroulement de l’opération, Volodymyr Zelensky a précisé que « tout s’est déroulé au large des côtes de la Libye », où l’armée ukrainienne a déployé sept drones maritimes de fabrication nationale. « Malgré tous les efforts de l’ennemi pour repousser l’attaque, la corvette russe Merkury a coulé », a-t-il affirmé au sujet de cette petite frégate récente, entrée en service en 2023. Selon le chef de l’État, l’assaut a également permis de détruire un hélicoptère de combat Ka-27.

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