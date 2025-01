Attaque tragique à La Nouvelle-Orléans (USA) : l’Algérie réagit et exprime son soutien

Aux premières heures du jour de l’An, un incident tragique a frappé Bourbon Street, une rue animée de La Nouvelle-Orléans, aux États-Unis. En effet, un véhicule a percuté une foule, provoquant la mort de 15 personnes et blessant des dizaines d’autres.

L’événement s’est produit vers 3 h 15, dans une zone prisée pour ses activités nocturnes, attirant à la fois des habitants et des touristes. Selon les autorités, l’acte semble avoir été délibéré, le conducteur, ayant ouvert le feu sur les passants et les policiers, a été neutralisé sur place.

Les dégâts matériels incluent un véhicule lourdement endommagé et une scène marquée par la panique et les interventions d’urgence. Les blessés ont été évacués vers plusieurs hôpitaux locaux, tandis que la police a bouclé la zone pour permettre aux enquêteurs de rassembler des preuves et sécuriser l’endroit.

Face à cet événement tragique, à travers un communiqué officiel publié aujourd’hui, 02 janvier 2025, par le ministère des Affaires étrangères. L’Algérie a exprimé sa vive indignation et sa solidarité aux États-Unis. Ainsi, elle a fermement condamné cet acte de violence qui a endeuillé de nombreuses familles.

Réaction de l’Algérie à l’attaque tragique de La Nouvelle-Orléans

L’Algérie a réagi officiellement à l’attentat tragique survenu à La Nouvelle-Orléans, lors de la soirée du nouvel An 2025. Qui a coûté la vie à 15 personnes et a fait une trentaine de blessés.

« L’Algérie condamne l’attentat tragique perpétré dans la ville américaine de la Nouvelle-Orléans. Qui a fait de nombreuses victimes innocentes et présente ses sincères condoléances à leurs familles et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », peut-on lire dans le communiqué du MAE.

🟢 À LIRE AUSSI : « Une promesse tenue » : l’association algérienne Al-Baraka réhabilite l’hôpital de Gaza

Le ministère a qualifié l’attaque de « honteuse », dénonçant avec « la plus grande fermeté » cet acte de barbarie. Le communiqué poursuit en affirmant la « pleine solidarité de l’Algérie avec le peuple américain ami dans cette douloureuse circonstance ». Tout en exprimant sa confiance dans la capacité des États-Unis à surmonter cette épreuve difficile.

Cette réaction s’inscrit dans le cadre de la position constante de l’Algérie contre toutes formes de violence. Le pays réitère son engagement en faveur de la coopération internationale pour combattre ce fléau, qui menace la paix et la stabilité dans le monde.

🟢 À LIRE AUSSI : « Une promesse tenue » : l’association algérienne Al-Baraka réhabilite l’hôpital de Gaza

En somme, au-delà de ses condoléances, l’Algérie rappelle son soutien moral et politique aux États-Unis, soulignant les liens d’amitié qui unissent les deux nations.