Attaque kamikaze au Pakistan : L’Algérie condamne dans « les termes les plus forts »

L’Algérie condamne fermement l’attaque kamikaze qui a eu lieu près d’une mosquée dans la province du Balouchistan, située dans le sud-ouest du Pakistan, lors des célébrations du Mawlid Ennabawi. Cette attaque tragique a causé de nombreuses pertes en vies humaines et de blessés, suscitant une profonde consternation. Le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a publié un communiqué officiel exprimant sa solidarité et sa compassion envers les victimes et leurs familles.

Le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger de l’Algérie se lit comme suit :

« En cette douloureuse épreuve, l’Algérie présente ses sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés, assurant la République islamique du Pakistan, peuple et Gouvernement, de sa solidarité.

L’Algérie « réaffirme son rejet catégorique de toutes les formes de violence et des affrontements intercommunautaires et réitère son soutien aux mesures prises par le Gouvernement pakistanais pour mettre fin à ces actes criminels et garantir la stabilité et la sécurité du pays »

Pakistan : lourd bilan suite à l’explosion

Les autorités locales ont qualifié cette explosion de possible attaque kamikaze. Elle s’est produite le vendredi 29 septembre à proximité d’une mosquée, au moment où la foule se rassemblait pour une procession marquant l’anniversaire de la naissance du prophète de l’islam, Mahomet. Cette célébration est acceptée par la majorité des courants musulmans, bien que certains d’entre eux l’aient condamnée.

Abdul Razzaq Sasoli, un responsable de l’administration locale, a déclaré : « Une procession de centaines de personnes est sortie de la mosquée Madina, et quand elle a rejoint la route Al Falah, un kamikaze l’a prise pour cible. »

À Karachi, le ministère de l’Intérieur pakistanais a confirmé qu’il s’agissait d’une explosion causée par des « éléments terroristes ». Dans un communiqué, le ministère a qualifié l’attaque contre des personnes innocentes participant à la procession du Mawlid d’acte odieux. Les victimes sont actuellement prises en charge dans les hôpitaux de la ville voisine de Mastung.