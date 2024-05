Attaque de Rafah à Gaza : condamnation ferme de l’Algérie

L’Algérie a vivement condamné les opérations militaires menées par les forces d’occupation israélienne dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, en vue d’une offensive terrestre imminente dans cette région palestinienne.

En effet, dans un communiqué émis par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger ce mardi, le pays exprime sa profonde inquiétude face à cette escalade de violence, craignant un bilan humain désastreux et une catastrophe humanitaire majeure.

Le communiqué souligne que cette escalade dangereuse confirme les intentions de l’occupation coloniale israélienne visant à éradiquer le peuple palestinien et à procéder au déplacement forcé de ceux qui restent. De plus, il souligne le refus de l’occupation de répondre aux appels de la communauté internationale en faveur d’un cessez-le-feu immédiat et permanent dans la bande de Gaza, ainsi que pour l’instauration d’un processus politique garantissant l’établissement d’un État palestinien indépendant et souverain, comme solution juste et durable au conflit israélo-palestinien.

L’Algérie lance un nouvel appel à la communauté internationale

L’Algérie en appelle à la communauté internationale pour qu’elle agisse de manière urgente et ferme, afin de faire pression sur l’occupant colonial et de mettre un terme à ses agressions contre les Palestiniens innocents depuis plusieurs mois. Le pays met également en garde contre la poursuite de l’agression israélienne dans la bande de Gaza et met en lumière le risque de voir une escalade majeure avec une offensive terrestre sur la ville de Rafah, ce qui pourrait compromettre durablement l’avenir de la paix et de la sécurité dans la région.

