Attaque cinglante contre les élections algériennes : l’APS riposte contre la presse française

Aujourd’hui, l’Algérie Presse Service (APS), agence de presse nationale algérienne, a publié un article particulièrement virulent à l’encontre de la presse française. Cette réaction fait suite à ce que l’APS qualifie de « campagne acharnée » menée par les médias français contre les élections algériennes ayant eu lieu le 7 septembre 2024.

Après son acharnement contre les Présidentielles 2024, l’APS fustige la presse française

Dans son texte, l’APS accuse certains médias français de systématiquement dénigrer l’Algérie et ses institutions. L’article parle d’une véritable « chorale médiatique anti-algérienne », orchestrée par des médias tels que France 24, qualifiée ironiquement de « chaîne poubelle ». Selon l’APS, ce comportement médiatique est devenu une « constante » chaque fois que l’Algérie est au centre de l’actualité.

À LIRE AUSSI : Présidentielle anticipée du 7 septembre 2024 : motifs géopolitiques évoqués (APS)

Les critiques formulées par les médias français à l’égard du processus électoral algérien sont dénoncées comme étant alarmistes et bourrées de contre-vérités. Pour l’APS, ces médias ferment les yeux sur les transformations positives en Algérie, particulièrement depuis l’élection du président Abdelmadjid Tebboune. L’agence de presse souligne que l’Algérie est aujourd’hui un pays stable, sur la voie de l’émergence économique, et bénéficiant d’éloges d’organismes internationaux tels que la Banque mondiale et le FMI.

Un acharnement médiatique sans précédent

Dans son article, l’APS compare la situation de l’Algérie à celle de la France, affirmant ainsi que cette dernière traverse une période particulièrement difficile, marquée par l’instabilité politique et une dette publique colossale. L’APS va même plus loin, affirmant que « l’Algérie des années 2020 » est bien mieux lotie que la France sur plusieurs plans, que ce soit au niveau de la stabilité institutionnelle ou de la gestion financière.

À LIRE AUSSI : France : de retour d’Algérie, il se fait arrêter à l’aéroport de Roissy pour meurtre

La conclusion de l’article est sans équivoque : l’Algérie, forte de son histoire et de son peuple héroïque, ne se laissera jamais domestiquer par une quelconque influence extérieure. C’est un rappel solennel, selon l’APS, du serment fait aux martyrs de la Guerre de libération nationale.