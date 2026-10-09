Alger réagit après la mort d’une Algérienne dans l’attaque de l’aéroport d’Abha

Le décès d’une ressortissante algérienne dans l’attaque qui a visé l’aéroport international d’Abha, en Arabiesaoudite, a suscité une réaction officielle d’Alger.

Le ministère des Affaires étrangères a condamné l’attaque par missile et annoncé que les services diplomatiques algériens suivaient de près les circonstances du drame, en coordination avec les autorités saoudiennes. L’Algérie a également exprimé sa solidarité avec le royaume et appelé à l’arrêt immédiat des attaques contre les civils et les infrastructures vitales.

Attaque de l’aéroport d’Abha : le ministère des Affaires étrangères suit la situation

Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère des Affaires étrangères a fait part de sa profonde tristesse après la mort de la citoyenne algérienne, victime de l’attaque par missile contre l’aéroport international d’Abha.

Dès l’annonce du décès, les services compétents du ministère ont pris contact avec la famille de la défunte pour lui faire part de la tragédie et lui présenter leurs sincères condoléances.

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Sur place, l’ambassade d’Algérie à Riyad et le consulat général à Djeddah ont également engagé des démarches auprès des autorités saoudiennes compétentes. Ces échanges doivent permettre de suivre les circonstances de l’attaque et de prendre les mesures nécessaires.

Le ministère affirme poursuivre ses efforts pour suivre l’évolution de la situation et veiller à la prise en charge des ressortissants algériens présents en Arabie saoudite.

L’Algérie condamne l’attaque et réaffirme sa solidarité avec l’Arabie saoudite

Au-delà du drame humain, Alger a fermement condamné une attaque qui a touché une installation civile et exposé des voyageurs et des employés à un danger direct.

Dans son communiqué, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé les attaques visant les civils et les infrastructures vitales, estimant qu’elles constituent une violation du droit international et du droit international humanitaire.

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L’Algérie a également réaffirmé sa pleine solidarité avec l’Arabie saoudite face à ces agressions. Elle a insisté sur la nécessité de protéger ses ressortissants et appelé à un arrêt immédiat des attaques.

Alger a enfin mis en garde contre toute action susceptible d’aggraver les tensions et de compromettre la sécurité et la stabilité de la région.

Aéroport d’Abha : trois morts et 36 blessés dans des attaques contre deux aéroports saoudiens

Selon les informations communiquées par l’Autorité générale de l’aviation civile saoudienne, les aéroports internationaux d’Abha et du roi Khaled ont subi des attaques mardi et mercredi.

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Le bilan communiqué fait état de trois morts et de 36 blessés au total. Parmi les victimes de l’attaque contre l’aéroport d’Abha figurent deux résidentes, l’une de nationalité algérienne et l’autre marocaine.

Cette attaque a également fait 28 blessés parmi les citoyens saoudiens et les résidents étrangers, dont deux ressortissants bangladais et philippins.

Les blessures recensées à Abha vont de légères à graves. Les personnes touchées ont été transférées à l’hôpital pour recevoir les soins nécessaires.

Face à ce drame, les autorités algériennes maintiennent le contact avec leurs homologues saoudiennes afin de suivre les suites de l’attaque et d’assurer le suivi de la situation de leurs ressortissants.

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