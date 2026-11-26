Le ministre de l’Etat, ministre des Affaires étrangères Ahmed Attaf a animé ce jeudi le 26 novembre une conférence de presse au siège du ministère pour une mise au point de grande ampleur. Il y a déroulé la lecture d’Alger sur un monde qu’il décrit comme traversé par des basculements rapides, où le rapport de force prend trop souvent le pas sur le droit. Du Sahel au Golfe, en passant par le Sahara occidental et Bruxelles, le ministre d’État a posé les repères de la politique étrangère de l’Algérie.

Son diagnostic initial est sans fard. Les institutions multilatérales perdent de leur crédit, leurs décisions s’appliquent de manière sélective, et les principes qu’elles défendent ne s’imposent plus à tous de la même façon. Pour Alger, ces évolutions ne relèvent pas d’une actualité lointaine : elles touchent directement sa sécurité et ses intérêts.

Attaf place la sécurité du voisinage au sommet des priorités algériennes

La hiérarchie des objectifs est clairement énoncée. Préserver la stabilité du pays, empêcher que les crises voisines ne franchissent les frontières, contribuer à des règlements durables : tel est le triptyque défendu par le ministre. Le tout sans renoncer aux fondamentaux que sont la souveraineté des États, l’intégrité territoriale et le refus de l’ingérence.

Attaf a insisté sur la main tendue aux pays frères de la région. L’Algérie se dit prête à accompagner toute démarche jugée utile par ses voisins, à condition qu’aucune logique de tutelle ni modèle imposé ne vienne brouiller le message. Chaque capitale reste maîtresse de ses décisions, a-t-il martelé.

Cette posture s’inscrit dans la continuité des orientations exposées par le chef de l’État, qui avait déjà précisé lors d’une rencontre avec les médias la position algérienne sur le Sahel et les grandes puissances, refusant tout alignement.

Le Sahel exige une réponse globale selon le ministre des Affaires étrangères

Une conviction revient avec force dans le propos : aucun dispositif sécuritaire ne suffira à pacifier la bande sahélo-saharienne. Les interventions ponctuelles et les arrangements venus de l’extérieur sont écartés d’un revers de main. Ce qu’il faut, selon Attaf, c’est traiter les racines profondes de l’instabilité.

Trois leviers structurent l’approche algérienne vis-à-vis du Niger, du Mali, de la Mauritanie, mais aussi du Tchad et du Burkina Faso. Le développement d’abord, avec des projets d’infrastructures, de transport et de services de base pilotés sous le suivi régulier du président Abdelmadjid Tebboune. La coopération sécuritaire ensuite, face au terrorisme et aux trafics transfrontaliers. La cohésion interne enfin, parce que la paix durable suppose des institutions inclusives et un dialogue entre les composantes de chaque société.

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Le ministre a élargi la focale aux crises libyenne et soudanaise. Ingérences étrangères, circulation d’armes, mercenariat : autant de facteurs qui ouvrent des espaces aux groupes armés. Les frappes ayant visé le port de Benghazi ont été condamnées sans réserve, Alger y voyant une atteinte caractérisée à la souveraineté libyenne.

Le Sahara occidental reste une question de décolonisation inachevée

Sur ce dossier, Attaf a voulu corriger ce qu’il qualifie d’approximations. La non-reconduction du mandat de la MINURSO, après l’échec du vote au Conseil de sécurité le 30 octobre, tient selon lui à la méthode du porte-plume, accusé d’avoir cherché à transposer une position nationale dans un texte onusien.

Réduire le différend à la présence du mot « référendum » dans l’intitulé de la mission relève d’une simplification, a-t-il estimé. L’enjeu porte sur les bases mêmes du processus politique et sur le respect du cadre onusien de décolonisation. Le ministre a rappelé que la question figure depuis 1963 à l’ordre du jour de la Quatrième Commission et depuis 1975 devant le Conseil de sécurité, soit bien avant la création de la mission en 1991.

Sa conclusion tient en une formule : les droits nationaux ne s’éteignent pas avec la fin d’un mandat onusien. Un dossier de décolonisation ne se clôt pas par une mesure administrative, et l’autodétermination du peuple sahraoui n’est pas monnayable dans des arrangements diplomatiques de circonstance.

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La Palestine demeure la question centrale pour la diplomatie algérienne

Au Proche-Orient, la ligne n’a pas varié. La cause palestinienne n’est pas un dossier parmi d’autres mais le nœud de l’équation sécuritaire régionale. Attaf a réitéré l’attachement d’Alger à un État palestinien souverain avec Al-Qods pour capitale, conformément aux résolutions internationales.

Le ministre a également exprimé l’inquiétude de l’Algérie face aux tensions dans le Golfe et en mer Rouge. Il a condamné les attaques visant des installations vitales en Arabie saoudite et renouvelé la solidarité d’Alger avec Riyad. Les manœuvres destinées à fragiliser l’unité territoriale du Yémen et de la Somalie ont elles aussi été dénoncées. Cette constance diplomatique se retrouve dans les échanges bilatéraux d’Alger, à l’image de la rencontre entre Attaf et le conseiller américain Massad Boulos à New York.

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Attaf réclame un rééquilibrage de l’accord d’association avec l’Union européenne

Le volet le plus chiffré de l’intervention a concerné Bruxelles. Premier partenaire commercial du pays, l’Union européenne absorbe près de la moitié des échanges extérieurs algériens. Mais ce volume ne s’accompagne ni d’investissements productifs suffisants ni de transferts technologiques, a déploré le ministre.

Les chiffres avancés sont éloquents. Depuis l’entrée en vigueur du texte en 2005, les capitaux européens placés en Algérie plafonnent à 17 milliards de dollars, alors que les flux commerciaux cumulés ont franchi la barre des 1 000 milliards. Attaf a aussi pointé les restrictions imposées en juillet dernier sur l’acier : un quota de 66 000 tonnes, contre des expéditions dépassant 630 000 tonnes. Résultat, une chute des exportations de plus de 80 % en quatre mois, et un effondrement de 99,76 % sur le seul mois d’octobre.

Le conseil d’association algéro-européen, sans réunion depuis 2020, doit redevenir le lieu de traitement de ces différends, a-t-il plaidé, écartant les tribunes médiatiques et les décisions unilatérales. Cette exigence de réciprocité traverse d’ailleurs l’ensemble des relations extérieures du pays.

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