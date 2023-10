Attaf réitère le soutien total de l’Algérie envers les Palestiniens

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a appelé la communauté internationale à une action urgente en faveur des démunis de Gaza et à mettre fin à cette agression, lors de son discours lors de la 20e réunion des ministres des Affaires étrangères d’Afrique et des pays d’Europe du Nord.

En effet, le ministre Attaf a souligné le soutien total de l’Algérie envers les Palestiniens et a exhorté la communauté internationale à agir rapidement pour mettre fin à l’oppression et à relancer le processus de paix. Il donc a réaffirmé le soutien inébranlable de l’Algérie envers ses frères palestiniens, soulignant l’importance de l’unité et de la solidarité dans les moments difficiles. Il a déclaré : « L’Algérie renouvelle sa solidarité totale avec les frères palestiniens. »

De plus, le ministre Attaf a lancé un appel pressant à la communauté internationale pour qu’elle vienne en aide aux opprimés, aux défavorisés et aux persécutés, mettant ainsi un terme à cette agression. Il a souligné l’importance de rétablir le chemin de la paix en vue de permettre au peuple palestinien d’établir son propre État indépendant.

Ahmed Attaf a également insisté sur la nécessité de ne pas déformer les faits devant la communauté internationale. Rappelant que les droits de la Palestine sont indiscutables et ne tolèrent ni interprétation ni négation.

Les 5 points principaux abordés par Attaf

L’Appui du Président Tebboune au dialogue et à la coopération

Le président Tebboune a souligné l’importance du dialogue et de l’échange d’opinions comme des outils exemplaires pour renforcer la solidarité, la coopération et la résistance face aux défis actuels, tant localement que régionalement et internationalement.

Soutien aux luttes historiques des pays du nord de l’Europe

L’Algérie a salué les positions historiques honorables des pays du Nord de l’Europe en faveur du droit des peuples africains opprimés à déterminer leur propre destin. Cela témoigne de la profonde amitié et de la solidarité entre l’Algérie et ces nations.

Soutien à la cause du peuple Sahraoui

L’Algérie a réaffirmé son soutien au peuple sahraoui frère dans son droit inaliénable à l’autodétermination et à la fin de l’occupation de ses terres. Ce droit est imprescriptible et non négociable.

Les Défis du Sahel Africain

La région du Sahel africain est aux prises avec la pauvreté, l’insécurité et l’instabilité en raison de changements non constitutionnels. L’Algérie s’engage à contribuer à atténuer ces conséquences, dans l’intérêt de la région et du continent dans son ensemble.

L’Engagement de l’Algérie envers l’Afrique

L’Algérie poursuit son engagement à surmonter les défis actuels de manière à servir les intérêts régionaux et continentaux, et considère que la solidarité africaine est un pilier essentiel pour faire face à ces enjeux.