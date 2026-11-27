Les exportations algériennes vers l’Union européenne subissent un net recul en raison des restrictions imposées par Bruxelles. C’est le constat dressé ce jeudi par le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, qui a plaidé pour une révision de l’accord d’association avec l’UE afin d’instaurer une relation « équilibrée et équitable ».

Des entraves qui interrogent sur les engagements européens

S’exprimant lors d’une conférence de presse au siège de son département ministériel, le chef de la diplomatie algérienne a souligné la nécessité de prendre en compte les profondes transformations structurelles de l’économie nationale, aujourd’hui beaucoup plus diversifiée. Selon lui, certaines clauses de l’accord d’association ne sont plus en phase avec la nouvelle réalité économique du pays ni avec ses ambitions en matière de diversification des exportations.

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Ahmed Attaf a insisté sur l’urgence de traiter avec sérieux les préoccupations de l’Algérie face aux entraves et restrictions limitant l’accès des produits nationaux aux marchés européens. Il a estimé que certaines de ces mesures soulèvent des « interrogations sérieuses et légitimes » quant à leur conformité avec les engagements censés régir les échanges commerciaux entre les deux parties.

Fer et acier : une chute de près de 100 % en octobre

Pour illustrer l’impact de ces barrières, le ministre a cité les mesures européennes entrées en vigueur en juillet dernier, restreignant les importations de certains produits sidérurgiques (fer et acier). Bruxelles a ainsi plafonné le quota accordé à l’Algérie à 66 000 tonnes, contre des exportations et une part de marché qui dépassaient 630 000 tonnes en 2025 — soit une réduction ramenant le volume à environ 10 % de son niveau précédent.

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Les répercussions de cette décision unilatérale ont été immédiates et sévères :

Sur les quatre derniers mois, les exportations algériennes concernées ont chuté de plus de 80 % .

. En octobre dernier, le repli a même atteint 99,76 % par rapport au même mois de l’année 2025.

Accord d’association : Alger exige un partenariat véritablement équilibré

Pour Ahmed Attaf, ces chiffres posent une question fondamentale sur la nature même du partenariat actuel. S’agit-il d’un accord visant à bâtir un espace commercial équilibré entre les deux rives, ou d’une relation à sens unique où les marchés s’ouvrent aux exportations européennes mais se ferment dès qu’il s’agit des produits algériens ?

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Le ministre a conclu en rappelant que c’est précisément ce bilan objectif qui a conduit le président de la République à prôner la révision de l’accord d’association, afin de lui redonner sa raison d’être ; garantir un partenariat fondé sur le droit au développement, le bénéfice mutuel et le respect réciproque.