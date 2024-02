Attaf, Envoyé spécial du Président Tebboune, chargé de remettre un message à Kaïs Saïed

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a foulé le sol tunisien hier, jeudi 1ᵉʳ février, en tant qu’Envoyé spécial du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Ce vendredi, le Chef de la diplomatie rencontrera le Président tunisien, Kaïs Saïed, pour lui remettre un message officiel émanant du Président de la République, a fait savoir un communiqué du Ministère des Affaires étrangères (MAE). Cette visite témoigne de l’engagement continu des deux nations à renforcer leurs liens et à favoriser une coopération fructueuse.

En effet, « le Ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, a entamé une visite en Tunisie en qualité d’Envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune ». Son arrivée à Tunis hier soir marque le début d’une visite diplomatique chargée d’échanges et de rencontres stratégiques.

« Au cours de cette visite, le Chef de la diplomatie algérienne tiendra une séance de travail avec son homologue tunisien, Nabil Ammar », a encore indiqué le communiqué officiel du Ministère des Affaires étrangères.

Algérie – Tunisie : Tebboune adresse un message à son homologue Kaïs Saïed

En outre, la journée d’aujourd’hui réserve une rencontre importante pour « le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, qui sera reçu par le Président tunisien, Kaïs Saïed. L’objectif de cette audience est la remise d’un message émanant du Président Abdelmadjid Tebboune à son frère, le Président tunisien ».

Ainsi, « cette visite s’inscrit pleinement dans la concrétisation de la volonté commune des dirigeants des deux pays frères de renforcer et de valoriser l’élan remarquable que connaissent les relations algéro-tunisiennes. Mais aussi, de fournir tous les moyens de soutien nécessaires pour concrétiser une vision ambitieuse, conférant un caractère exemplaire à ces relations stratégiques. Cette démarche vise à servir au mieux les intérêts des deux peuples fraternels et à contribuer aux objectifs de sécurité, de stabilité et de prospérité dans la région », comme l’explique le même communiqué.

