Attaf enchaine les entretiens et les réunions à New York

Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf a participé à New York, à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA), sur le thème « garantir un financement permanent et durable aux opérations de soutien de la paix relevant de l’organisation continentale », a indiqué dimanche un communiqué du ministère.